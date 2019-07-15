《牛熊志選－陳其志》沿廿天線反覆回升，留意騰訊購１９１９２

《牛熊志選》恆指過去一周先跌後企穩，上周初裂口下跌，後一度逼近２８０００點覓支撐

，後半周連續小幅反彈，但觸及２８６００點裂口位附近遭遇明顯阻力。市場做多信心不足，對

上行趨勢不夠堅定，大市交投僅７００億港元上下，成交清淡。恆指短線或先行在２８２００點

至２８６００點反复尋求突破，待外圍氣氛更多明朗化信號，或將有確定方向出現。

恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１１日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約

１１６４萬港元資金淨流入，最近兩日合共淨流出逾１億港元；恆指熊證期間合共淨流出約

９０３１萬港元，最近兩日為淨流入逾１億港元，恆指走勢反复，資金傾向靈活反手部署。街貨

分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７７００點至２８１００點之間，累計相

當約２８３５張期指合約；熊證街貨分布較平均，在收回價２８６００點至２９２００點之間累

計了相當約３３７２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升１﹒３個波幅點至１６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒３個波幅

點至１７﹒２％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升３﹒３

個波幅點至１５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２２﹒７％；騰訊

（００７００）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２５﹒８％；中移動（００９４１）的引伸波

幅上升１﹒９個波幅點至１７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅微跌１﹒７個波幅點至

２３﹒６％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２６﹒５％；建行

（００９３９）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至１９﹒５％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升１﹒３個波幅點至１８﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至

２２﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至２８﹒２％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至２４％。

個股產品資金流方面，截至上周四，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１７１６萬港元資

金淨流出套現，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價

約３７６港元至３８０港元附近的中期價外條款，實際槓桿約１２倍至１７倍。技術上，騰訊股

價近期沿著２０天線反覆回升，短線料維持於此平均線在３５０元之上整固。如看好騰訊，可留

意認購證１９１９２，行使價３７５元，９月尾到期，實際槓桿約１２倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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