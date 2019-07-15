《一周攻略－周進略》減息憧憬反反覆覆，防守類股始終受惠　

《一周攻略》過去一周，大家焦點盡在美國聯儲局主席鮑威爾的發言，其在國會聽證會上的

論述答問，大家從中各取所需，希望憑著片言隻語，可以看到貨幣政策的蛛絲馬跡，快一步，洞

悉先機，知所進退。



＊美議員有些連基本概念也搞錯＊



當然，人人都看著的，可以想像的角度，大概都已窮盡，不易有遺漏。原則上，這樣一來，

報道所說的，不就是大家可以預期的，所謂外界預期，所謂市場預期云云？

然而，實情沒有那麼簡單。首先，鮑威爾發言中，不少是專門的技術的概念，一般人不明所

指倒也罷了，但觀乎當地不少議員，不少連基本概念都搞錯，弄出大笑話。換言之，要進行的豈

只是投資者教育？更有趣的是，當中不少其實是身在財金政策的委員會上，豈能不為當地的財金

政策抹一把汗？（一笑！）



＊通脹持續低於預期屬全球現象＊



言歸正傳，大家不難發現，聽證會的場合上，主要是報告其上半年的所知，換言之，數據上

並無更新，而有關觀點，只是重新整理自多次的ＦＯＭＣ議息時的背景和理據，鋪陳而論述。

比較到位的，其實是一位女議員的提問，關於局方沿用經濟學上的菲利甫曲線，有關失業與

通脹的關係，而困難在，看來局方一直的預測都不準，這一點，鮑威爾直認不諱，而對於通脹持

續低於局方要求的２％水平，看來是難以解釋，但又話分兩頭，這是全球性的現象，不獨美國，

換言之，有可能是新經濟的格局使然，亦未可料。



＊有別主流，或９至１０月才減＊



無論如何，以前周美國非農數據公布，大家把７月底減半厘的概率大降，只預測減四分一厘

，轉眼間，如今聽證會後，又說減半厘概率大增，但仍是減四分一厘，換言之，正常投資者傾向

認為減四分一厘的佔多數。

相比之下，跟進本欄的讀者不難發現，筆者傾向認為，以美國經濟增長快於長期平均，如今

亦保持去年同期的速度，而失業率近乎五十年來的最低，通脹雖不達２％，但亦不遠矣，其實純

看數據，實不必急於減息云云，只是局方一直要與市場保持期望管理，要維持大家接近看法，方

便做事，故此有可能在今年稍後時間，例如第三季末，或第四季初，開始減息之旅，也就是９月

或１０月的會期了。



＊公用房託防守股一如債息走低＊



正因如此，近日美股與一眾資產忽然又一下子反映的話，萬一減不了息，估值有可能下調，

但以中長期而言，仍擺脫不了因貿易戰影響實體經濟，數據將最終反映出來，央行不想面對亦不

行，只是或遲或早，或多或少而已，故此，資產配置上，以公用房託防守類為主，一如債息一直

走低，是同出一轍矣。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

