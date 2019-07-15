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15/07/2019 09:52

《套期保值－蕭猷華》油價短期回落機會高

　　《套期保值》油價上周五（１２日）變動不大，紐約期油升１美仙，收６０﹒２１美元；布
蘭特期油漲２０美仙，收６６﹒７２美元。美國墨西哥灣因有風暴吹襲，導致原油產出減少一半
，不過風暴已減弱並逐步遠離，相信產量會逐步恢復，影響輕微。
　　ＯＰＥＣ發表報告指明年全球原油需求將會減少每日１３４萬桶至２９２２萬桶，供應過剩
問題會再度出現。另一方面，中東地緣局勢仍然緊張。不過，美國國會限制總統出兵權力，油價
升勢受限。筆者認為，油價短期回調機會大。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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