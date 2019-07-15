《選股情報－石鏡泉》有貨賣？

《選股情報》上周五（１２日）這樣看，今日（１５日）仍這樣看。



１２日題：「一日貨仔？」

內文：「美減息聲高，標普創新高，但港股可會跟？仍看２８６。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

