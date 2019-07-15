《經濟通通訊社１５日專訊》映客（０３７００）發盈警，截至２０１９年６月３０日止六
個月未經審核綜合管理帳目評估，預期中期虧損不多於６０００萬元人民幣。該公司上年同期錄
得盈利。
公司解釋，出現虧損主要因為研發費用增加，公司加大對技術及產品的研發投入，提前佈局
下一代互動娛樂場景，再者有新產品投入，公司加大投入打造創新產品矩陣，推出數款創新產品
。
公司預期於８月刊發中期業績。（ａｌ）
15/07/2019 09:08
【企業盈警】映客（０３７００）料中期盈轉虧最多６０００萬人幣
《經濟通通訊社１５日專訊》映客（０３７００）發盈警，截至２０１９年６月３０日止六
個月未經審核綜合管理帳目評估，預期中期虧損不多於６０００萬元人民幣。該公司上年同期錄
得盈利。
公司解釋，出現虧損主要因為研發費用增加，公司加大對技術及產品的研發投入，提前佈局
下一代互動娛樂場景，再者有新產品投入，公司加大投入打造創新產品矩陣，推出數款創新產品
。
公司預期於８月刊發中期業績。（ａｌ）
|國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
|生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰