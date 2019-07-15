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15/07/2019 09:08

【企業盈警】映客（０３７００）料中期盈轉虧最多６０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》映客（０３７００）發盈警，截至２０１９年６月３０日止六
個月未經審核綜合管理帳目評估，預期中期虧損不多於６０００萬元人民幣。該公司上年同期錄
得盈利。
　　公司解釋，出現虧損主要因為研發費用增加，公司加大對技術及產品的研發投入，提前佈局
下一代互動娛樂場景，再者有新產品投入，公司加大投入打造創新產品矩陣，推出數款創新產品

　　公司預期於８月刊發中期業績。（ａｌ）

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