【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１５日專訊》藍籌股派發末期息經已全面除淨，國指股之中，萬科企業

（０２２０２）末期息約１﹒０４５元人幣，將於本周三（１７日）除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。

南華金融（００６１９）本月初提出股份二供三計劃，每股供股價４２仙，股份將於８月

１３日除權，供股權將於８月２６日至９月２日買賣，已供股股份在９月１９日開始買賣。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８

供股價１２仙

華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －

亞投金融（０００３３） 十合一 ２３╱０７ － －

浩倫農科（０１０７３） 十合一 ２５╱０７ － －

中國透雲（０１３３２） 四合一 ０８╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 １２╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三， １３╱０８ １５╱８－２１╱８ １９╱０９

供股價４２仙

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（ｅｃ）

