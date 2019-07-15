  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》內險股中期業績憧憬預期，有望繼續走強托市

　　《專家之言》上周五（１２日），港股仍處於整固的運行格局，恆指連升第三日並進帳了
４０點，但仍處於好淡分界線２８７００點以下，而大市成交額亦僅錄得逾６２４億元，連續第
三日不足７００億元。市場謹慎氣氛依然濃厚，但是有一些情況開始在改變，包括在早前指出的
ＨＩＢＯＲ拆息已明顯掉頭回落、滬深港通連續兩日錄得淨買入，以及內險股繼續走強托市等等
，因此對於港股後市可以保持正面態度，優質藍籌如港交所（００３８８）、中生製藥
（０１１７７）、平保（０２３１８）、以及蒙牛（０２３１９）等等，建議可以繼續關注跟進

　
＊於二萬八附近見短線支持，整固格局有待突破＊

　　恆指連升三日但持續縮量，買盤積極性未見轉強，在盤中曾一度升１７２點高見２８６０４
點，惟始終處於好淡分界線２８７００點以下，但短期支持位維持在２７９８６點，整固格局有
待突破。恆指上周五收盤報２８４７２點，上升４０點或０﹒１４％。國指收盤報１０７８點，
上升４點或０﹒０４％。另外，港股主板成交金額有６２４億多元，而沽空金額８３﹒３億元，
沽空比例１３﹒３４％。至於升跌股數比例是７０１：９００，日內漲幅超過一成的股票有３１
隻，而日內跌幅超過一成的股票有１８隻。
　
＊上證上半年累漲兩成，有利內險提高投資收益＊

　　內險股繼續集體走強，資金流入追捧跡象明顯，其中，平保、太保（０２６０１），以及國
壽（０２６２８），都打進了最大成交金額榜的前十，而在近期整體市況比較淡靜的情況下，中
國太保以及中國人壽的放量，更是來得特別明顯。接手安邦集團的大家保險集團正式設立、內地
２７家險企參與科創板打新，是近日被視為推升內險股的消息。然而，我們相信背後的更大推動
力，是來自於對中期業績的憧憬預期。
　　雖然Ａ股在第二季表現反覆，但是以上半年來看，整體表現還是不錯的，上證綜指就累漲了
有接近２０％。股權投資收益有好表現。加上財政部發布了＜關於保險業手續費及佣金支出稅前
扣保政策的公布＞，都有助險企減低負稅繼而提升盈利，都是對內險股有正面影響，建議可以關
注平保和國壽，前者是板塊龍頭持續在領漲，後者股權投資佔比相對較大有望帶來驚喜。
　
＊物管股上半年平均累漲五成，宜注意高追風險＊

　　另一方面，對於已在一定程度上反映了中期業績預期，如物業管理板塊，現時操作上則建議
要注意高追風險。事實上，該板塊在上半年已平均累漲逾５０％的基礎上，近日在永升生活服務
（０１９９５）和雅生活服務（０３３１９）先後發出盈喜的進一步刺激下，整個板塊一漲再漲
，相信現時股價已透支了中期業績表現。值得注意的是，另一隻物管半新股和泓服務
（０６０９３）正好在上周五掛牌上市，盤中最高曾見２﹒２３元，較招股價１﹒２８元高出有
超過７０％，可以顯示市場對於物管板塊出現過度亢奮的跡象。
《第一上海首席策略師　葉尚志》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金