《專家之言－葉尚志》內險股中期業績憧憬預期，有望繼續走強托市

《專家之言》上周五（１２日），港股仍處於整固的運行格局，恆指連升第三日並進帳了

４０點，但仍處於好淡分界線２８７００點以下，而大市成交額亦僅錄得逾６２４億元，連續第

三日不足７００億元。市場謹慎氣氛依然濃厚，但是有一些情況開始在改變，包括在早前指出的

ＨＩＢＯＲ拆息已明顯掉頭回落、滬深港通連續兩日錄得淨買入，以及內險股繼續走強托市等等

，因此對於港股後市可以保持正面態度，優質藍籌如港交所（００３８８）、中生製藥

（０１１７７）、平保（０２３１８）、以及蒙牛（０２３１９）等等，建議可以繼續關注跟進

。



＊於二萬八附近見短線支持，整固格局有待突破＊



恆指連升三日但持續縮量，買盤積極性未見轉強，在盤中曾一度升１７２點高見２８６０４

點，惟始終處於好淡分界線２８７００點以下，但短期支持位維持在２７９８６點，整固格局有

待突破。恆指上周五收盤報２８４７２點，上升４０點或０﹒１４％。國指收盤報１０７８點，

上升４點或０﹒０４％。另外，港股主板成交金額有６２４億多元，而沽空金額８３﹒３億元，

沽空比例１３﹒３４％。至於升跌股數比例是７０１：９００，日內漲幅超過一成的股票有３１

隻，而日內跌幅超過一成的股票有１８隻。



＊上證上半年累漲兩成，有利內險提高投資收益＊



內險股繼續集體走強，資金流入追捧跡象明顯，其中，平保、太保（０２６０１），以及國

壽（０２６２８），都打進了最大成交金額榜的前十，而在近期整體市況比較淡靜的情況下，中

國太保以及中國人壽的放量，更是來得特別明顯。接手安邦集團的大家保險集團正式設立、內地

２７家險企參與科創板打新，是近日被視為推升內險股的消息。然而，我們相信背後的更大推動

力，是來自於對中期業績的憧憬預期。

雖然Ａ股在第二季表現反覆，但是以上半年來看，整體表現還是不錯的，上證綜指就累漲了

有接近２０％。股權投資收益有好表現。加上財政部發布了＜關於保險業手續費及佣金支出稅前

扣保政策的公布＞，都有助險企減低負稅繼而提升盈利，都是對內險股有正面影響，建議可以關

注平保和國壽，前者是板塊龍頭持續在領漲，後者股權投資佔比相對較大有望帶來驚喜。



＊物管股上半年平均累漲五成，宜注意高追風險＊



另一方面，對於已在一定程度上反映了中期業績預期，如物業管理板塊，現時操作上則建議

要注意高追風險。事實上，該板塊在上半年已平均累漲逾５０％的基礎上，近日在永升生活服務

（０１９９５）和雅生活服務（０３３１９）先後發出盈喜的進一步刺激下，整個板塊一漲再漲

，相信現時股價已透支了中期業績表現。值得注意的是，另一隻物管半新股和泓服務

（０６０９３）正好在上周五掛牌上市，盤中最高曾見２﹒２３元，較招股價１﹒２８元高出有

超過７０％，可以顯示市場對於物管板塊出現過度亢奮的跡象。

《第一上海首席策略師 葉尚志》

