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即市新聞

15/07/2019 10:50

中國次季經濟增長符預期，港股倒升１４點報２８４８５

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，中國第二季ＧＤＰ同比增６﹒２％，符合市
場預估的６﹒２％，較第一季增６﹒４％放緩，亦較去年同期增６﹒７％為低。上半年ＧＤＰ增
６﹒３％。另外，６月工業增加值增６﹒３％，優預期於市場預期的５﹒２％；而６月社會消費
品零售總額社會消費品零售總額３３８７８億人幣，同比增９﹒８％，好過市場預期的
８﹒３％。
　　隨著今日中國公布的多項經濟數據勝預期，港股現倒升１４點，報２８４８５，重上２０天
線（２８３６７），主板成交３０１﹒６５億元。港股今早低開１６８點兼跌穿廿天線後跌幅不
斷擴大，最多曾跌４００點，低見２８０７１。
　　國企指數報１０８０６，上升１８點或上升０﹒１７％。
　　上證綜指報２９２９﹒９３，下跌０﹒６１點或下跌０﹒０２％，成交８２７﹒４０億元人
民幣。深成指報９２４８﹒８７，上升３５﹒４８點或上升０﹒３９％，成交１１７５﹒６億元
人民幣。
　　本地地產股普遍回吐，太古（０００１９）跌１﹒６２％，報９４﹒１元，暫跌幅最大藍籌
。長實（０１１１３）走低１﹒２３％，報６０﹒２元。新世界（０００１７）軟１﹒１３％
，報１２﹒２８元。
　　
　　表列十大升幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　１３﹒４８元　　　上升７﹒１５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒８４元　　　上升３﹒７６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４３﹒４５元　　　上升２﹒００％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒２４元　　　上升１﹒４６％
　　中海外　（００６８８）　　２９﹒０５元　　　上升１﹒２２％

　　騰訊控股（００７００）　３５８﹒８０元　　　上升１﹒０７％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８６﹒７０元　　　上升０﹒８１％
　　長和　　（００００１）　　７６﹒７０元　　　上升０﹒６６％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒３０元　　　上升０﹒５７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒６６元　　　上升０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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