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15/07/2019 09:21

港股連升三日後，現低開１６８點報２８３０３，失守廿天線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股三大指數於上周五（１２日）創上市新高，但港股今早未
有跟隨外圍表現，連升三日累漲３５５點後，今早低開１６８點或０﹒５９％，報２８３０３點
，失守２０天線（２８３５９點）。主板成交１５﹒４０億元。
　　國企指數報１０７３７，下跌５０點或下跌０﹒４７％。
　　上證綜指報２９３０，高開０﹒１１點。深成指報９２１３，升６０點或０﹒６６％。
　　申洲（０２３１３）現價下跌１﹒５％，報１０５﹒２元，暫跌幅最大藍籌及表現最差國指
股。石藥（０１０９３）現逆市升３﹒３４％，報１３元，暫升幅最大藍籌及表現最佳國指股。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６５﹒００元　　　跌０﹒３１％
　　港交所　（００３８８）　　２７２﹒００元　　　跌１﹒２３％
　　騰訊控股（００７００）　　３５６﹒００元　　　升０﹒２８％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒２０元　　　跌０﹒８０％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒７０元　　　跌０﹒２９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８４﹒３５元　　　跌１﹒２９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒４７元　　　跌０﹒９１％
　　中國平安（０２３１８）　　　９３﹒３５元　　　跌０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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