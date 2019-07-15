港股連升三日後，現低開１６８點報２８３０３，失守廿天線

《經濟通通訊社１５日專訊》美股三大指數於上周五（１２日）創上市新高，但港股今早未

有跟隨外圍表現，連升三日累漲３５５點後，今早低開１６８點或０﹒５９％，報２８３０３點

，失守２０天線（２８３５９點）。主板成交１５﹒４０億元。

國企指數報１０７３７，下跌５０點或下跌０﹒４７％。

上證綜指報２９３０，高開０﹒１１點。深成指報９２１３，升６０點或０﹒６６％。

申洲（０２３１３）現價下跌１﹒５％，報１０５﹒２元，暫跌幅最大藍籌及表現最差國指

股。石藥（０１０９３）現逆市升３﹒３４％，報１３元，暫升幅最大藍籌及表現最佳國指股。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒００元 跌０﹒３１％

港交所 （００３８８） ２７２﹒００元 跌１﹒２３％

騰訊控股（００７００） ３５６﹒００元 升０﹒２８％

建設銀行（００９３９） ６﹒２０元 跌０﹒８０％

中國移動（００９４１） ６９﹒７０元 跌０﹒２９％

友邦保險（０１２９９） ８４﹒３５元 跌１﹒２９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４７元 跌０﹒９１％

中國平安（０２３１８） ９３﹒３５元 跌０﹒９５％

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