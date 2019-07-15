《盤後部署》港股重拾升勢需成交配合，短期支持２８２００點

《經濟通通訊社１５日專訊》美股三大指數上日（１２日）再創新高，但全球最大啤酒生產

高百威英博分拆上市的百威亞太擱置在港上市計劃一事，影響市場投資氣氛，加上憂慮內地經濟

增長進一步放慢，港股低開１６８點報２８３０３，失守廿天線（約２８３７１點），跌幅曾擴

大至４００點低見２８０７１點，其中港交所（００３８８）一度跌逾２％。內地早上１０時公

布第二季國民生產總值（ＧＤＰ），增速由首季的６﹒４％放緩至６﹒２％，符合市場預期。恆

指重拾升勢，半日已由跌轉升，午後最多升９５點見２８５６７點，最終收市升８３點或

０﹒２９％，報２８５５４點，主板成交７１３﹒６９億元增加一成四。

國企指數報１０８３８，升５０點或升０﹒４７％。Ａ股方面，上證指數報２９４２，升

１１點或升０﹒４０％，深成指數報９３０９，升９６點或升１﹒０４％，兩市成交４２２４億

元人民幣。



＊內地經濟放緩，增降準期望＊



中國第二季國民生產總值增長由首季的６﹒４％放緩至６﹒２％，為２７年以來的新低。在

當前經濟被中美貿易戰陰影籠罩的情況下，數據並不特別令人擔憂。然而，有分析指，為防止失

業率上升，導致社會不穩定性增加，料決策層會加大經濟刺激措施，但憂慮會進一步加劇負債水

平及結構性的風險，推行力度將會有限。今年，內地已推出涉及近３０００萬億美元的大型減稅

政策，但整體經濟增長仍然疲乏，因應貿易戰一拖再拖，市場信心依舊軟弱。今次ＧＤＰ數據顯

示，經濟增長放緩仍未見底，市場對央行降準甚至減息的呼聲料會增加。

英國智庫Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ發表報告，指根據國債孳息進行評

估，英國陷入深度衰退的可能性是金融危機以來最高。發言人指，雖然政策制定者可以透過正確

的政策回應當前困局，但對英倫銀行及即將上任的政府而言，許多用作對抗上次衰退的工具已用

盡，成為下屆政府一大考驗。「脫歐」問題迫在眉睫，首相文翠珊下任接班人將於下周誕生，但

無論誰上台，相信亦難以在短短三個月內團結黨內分裂勢力並通過「脫歐」協議，英國政局亂象

將繼續成為當地經濟的一大隱憂，並影響全球金融市場。



＊恆指阻力位在２８７００點＊



過去一周恆指均在２０天線水平拉鋸，久久未能突破２８５００點關口收市，今日終有所突

破。港股今日先低後高，２０天線（約２８３７１點）失而復得，且連開三支陽燭，ＲＳＩ亦正

逐步回升至約５５的水平。不過，近期成交額偏低，是否轉勢上升仍需觀望。港股短期支持位在

２８２００點。未來若有更多利好消息，例如美國落實對美企向華為供貨鬆綁等，料可企穩２０

天線，阻力位在２８７００點水平，否則將重演２０天線拉鋸的牛皮局面。（ｙｋ）

