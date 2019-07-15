《經濟通通訊社１５日專訊》據外電報道，美國據稱考慮暫停對北韓實施某些制裁１２至
１８個月，以換取北韓凍結核武計劃。
消息人士稱，美國政府將支持解除聯合國對北韓實施的煤炭及紡織品出口限制，作為打破核
談判僵局協議的一部分，以換取北韓領導人金正恩拆除在寧邊的主要核設施並且停止全部核武計
畫。
暫停這些制裁將讓金正恩政權恢復收入來源，但如果北韓未能達成美國的要求，制裁措施將
立即恢復。（ｍｎ）
15/07/2019 11:07
【朝鮮局勢】傳美國考慮撤銷北韓部分制裁最多１８個月
《經濟通通訊社１５日專訊》據外電報道，美國據稱考慮暫停對北韓實施某些制裁１２至
１８個月，以換取北韓凍結核武計劃。
消息人士稱，美國政府將支持解除聯合國對北韓實施的煤炭及紡織品出口限制，作為打破核
談判僵局協議的一部分，以換取北韓領導人金正恩拆除在寧邊的主要核設施並且停止全部核武計
畫。
暫停這些制裁將讓金正恩政權恢復收入來源，但如果北韓未能達成美國的要求，制裁措施將
立即恢復。（ｍｎ）
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