《經濟通通訊社１５日專訊》美銀美林首席英國經濟學家Ｒｏｂ Ｗｏｏｄ發表報告，預計
英倫銀行未來一年可能減息兩次，每次２５個點子，因貿易戰及英國脫歐導致英國增長前景較預
期弱。
Ｗｏｏｄ表示，預期英倫銀行將在１１月減息，而明年５月份再減息一次，以反映經濟增長
低於趨勢水平，而通脹亦很快低於目標並且有很大的下行風險。（ｍｎ）
15/07/2019 13:12
【脫歐之後】美林銀行：未來一年英倫銀行或減息兩次
《經濟通通訊社１５日專訊》美銀美林首席英國經濟學家Ｒｏｂ Ｗｏｏｄ發表報告，預計
英倫銀行未來一年可能減息兩次，每次２５個點子，因貿易戰及英國脫歐導致英國增長前景較預
期弱。
Ｗｏｏｄ表示，預期英倫銀行將在１１月減息，而明年５月份再減息一次，以反映經濟增長
低於趨勢水平，而通脹亦很快低於目標並且有很大的下行風險。（ｍｎ）
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