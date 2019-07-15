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即市新聞

15/07/2019 17:53

《台股攻略－馮偉明》台積電領軍，台股今日升５２點

　　《台股攻略》台股今日（１５日）升５２﹒０８點，收報１０８７６﹒４３點，成交值為新
台幣１１７３﹒７１億元。
　　台股今日開高，但隨後出現沽壓，指數跌穿平盤，所幸低位有承接買盤，令指數回升。台積
電今日升１﹒６％，鴻海及大立光也收漲。記憶體族群續強，旺宏升８﹒８３％，十銓升
４﹒２％、品安升９﹒５２％，南亞科及華邦電也分別升４﹒８％及２﹒６９％。大市傳出國民
黨總統初選民調結果，民調總平均數韓國瑜勝郭台銘，此前，市場已提前卡位高雄概念股，觀光
股華園、高野及大魯閣漲停，國賓盤中一度升超過８％，終場漲幅收斂，收漲４﹒８５％。此外
，與韓國瑜家族關係密切的中天生技亦漲停。雖然前鴻海董事長郭台銘初選以第二名落敗，但鴻
海仍小漲０﹒５元、收新台幣７８﹒１元。鴻家軍的ＧＩＳ－ＫＹ、正達、乙盛－ＫＹ、中揚光
、建漢、友威科、樺漢也都收紅。
　　台股整理走勢已近尾聲，投資者本周須留意美國超級財報周以及台積電業績，皆為台股攻上
萬一關卡的關鍵。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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