《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨短期「一浪高於浪」局勢已遭破壞

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、消

費者服務業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為

港鐵（０００６６）、昆侖能源（００１３５）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首

選中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）與阿里健康（００２４１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、消費者服務與地產建築業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為昆侖能源、港鐵與中國太保

（０２６０１），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國電信、美團點評（０３６９０）與中國聯通。

港股借勢低開，恆指期貨曾低見２８０５２，低於本月９日低位２８０９１，代表「一浪高

於一浪」的短期局勢正式結束。其後市況略呈反彈，料好淡雙方暫時會於２８０９１╱

２８０５２前進行拉鋸戰。短期阻力位已下移至１１日高位２８６１４，好友急須攻抵其上企穩

，方有作為。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

