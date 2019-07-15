《談國論企－黎偉成》中對美上半年續出升進減盈增

《談國論企》中國對美國出口的商品於２０１９年６月份同比微不足道之略跌，反而美貨輸

華續大幅下跌，和中國對美的貿易順差反告擴大，印證我所言特朗普所對華所挑貿戰，使美方自

損的程度遠高於其攻擊的中方之說甚是。尤其是中國對歐亞、「一帶一路」國家的貿易保持相對

穩快增長，顯多邊主義受惠不淺，加上中國政府積極主動強化供給側改革內需，實體經濟可保持

穩中有進的發展。



＊中國對美貿盈前六個月仍增一成二乃佳訊＊



來自中國海關總署所發布的數據，境內外一眾最關注的當然（甲）中美貿易的最新變化，重

點為（Ｉ）中國對美國的出口，於２０１９年１－６月份累計達１﹒３５萬億元（人民幣．下同

）的同比減少２﹒６％，較１－５月份１﹒０９萬億元所減的３﹒２％少減０﹒６個百分點，因

６月份輸美商品同比僅減０﹒４％，連同５月份增３﹒２％、１月份增１﹒９％，和２至４月則

三連微跌，足見中國商品對美國的出口於２０１９年上半年只是略為縮減。

需要指出者，為：特朗普於２０１８年７月單邊對輸美的中國商品加徵關稅，至今凡１２個

月的光景，而中國對美出口在２０１９年上半年在美方尚保先後兩次加徵合共２，５００億美元

關稅，非２０１８年尚未正式挑起貿戰之況相比，也只是略減，印證我所評非虛：中國製造的產

品素質相對理想和價錢合理，美國人對輸入中國商品的依存度甚強，故加徵關稅的負面影響該是

美國人。由是美國的進口商甚至消費者近期已紛紛掀起反加徵關稅的行動，乃可預期的反應。

再看（ＩＩ）美貨輸華於２０１９年１－６月份累計３９９３﹒８億元，同比減少的幅度持

平於１－５月３３５２﹒７億元所減的２５﹒７％，減幅只是略為低於１－４月份２６２８﹒５

億元所減的２６﹒８％、１－３月份１９３４﹒３億元的２８﹒３％，理由為（ｉ）中國對特朗

普貿戰作被動式的反制加徵關稅，使美國輸華商品顯然昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他

來源地的產品，更足見中國所採取的反制措施對準美貨弱點，和（ｉｉ）中國公司企業可以通過

在境內購貨，甚至進口其他國家或地區的商品。

正因為（ＩＩＩ）中國對美國出口相對尚穩和美貨輸華續大幅減少，故兩國雙邊貿易總額於

１－６月份累計１﹒７５萬億元的同比減少９％，相對於１－５月份１﹒４２萬億元減９﹒６％

少減０﹒６個百分點，而１－４月份１﹒１萬億元減１１﹒２％、１－３月份８１５８﹒６億元

減１１％、１－２月份５２４９﹒７億元減１６﹒１％和１月份３１５８﹒２億元跌１０﹒１％

，情況可以接受。但此使美國在中國對外進出口貿易，於２０１９年６月份佔比１２％，所淪為

之第三位，已為好多個月的現實，而歐盟及東盟分佔１５﹒７％與１３﹒５％，分別踞首、次席

。

更重要者為（ＩＶ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前６個月累計達９５４９億元同比增

長１２％，相對於前５個月７５０６﹒２億元增１１﹒９％，前４個月５７０１﹒９萬元增

１０﹒５％，可在另一個角度顯示美方對華所的貿戰自損的程度，比損人更甚。



＊對歐盟東盟日本穩穩強化一帶一路沿線貿易＊



再看（乙）中國對外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是（１）歐

盟進出口於上半年達２﹒３萬億元同比增長１１﹒２％，與前５個月１﹒９萬億元同增

１１﹒７％、前４個月累計１﹒５萬億元所增１１﹒８％，皆屬快增；（２）對東盟進出口

１﹒９８萬億元增１０﹒５％，則高於１－５月份所增之９﹒４％，和（３）對日本進出口

１﹒０３萬億元增幅提升至１﹒７％。

（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年上半年達４﹒２４萬億元同比增長９﹒７％，高於１－５月份３﹒４９萬億元增９％

、１－４月份２﹒７３萬億元增９﹒１％和１－３月份２萬億元同比增７﹒８％。中國對俄羅斯

雙邊貿易於今年上半年同比增１１﹒５％、對沙特阿拉伯飆升３４％、對埃及增１１％，及對拉

美、非洲皆增７﹒４％。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央決心積極推動經濟由過去數量式提升為質量式的發展。

但我看特朗普美帝國霸權主義惡思劣行不改，中美暫難達平等、互利共贏貿協，因特廝還是

惡凶凶地說甚麼中國未有大量購買美國農產品和「不守信用」，又無意解除華為的封殺，更對台

售武等，衝擊和惡化兩國的政經關係，又有何談之需？。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

