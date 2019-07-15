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即市新聞

15/07/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》中對美上半年續出升進減盈增

　　《談國論企》中國對美國出口的商品於２０１９年６月份同比微不足道之略跌，反而美貨輸
華續大幅下跌，和中國對美的貿易順差反告擴大，印證我所言特朗普所對華所挑貿戰，使美方自
損的程度遠高於其攻擊的中方之說甚是。尤其是中國對歐亞、「一帶一路」國家的貿易保持相對
穩快增長，顯多邊主義受惠不淺，加上中國政府積極主動強化供給側改革內需，實體經濟可保持
穩中有進的發展。
　
＊中國對美貿盈前六個月仍增一成二乃佳訊＊
　
　　來自中國海關總署所發布的數據，境內外一眾最關注的當然（甲）中美貿易的最新變化，重
點為（Ｉ）中國對美國的出口，於２０１９年１－６月份累計達１﹒３５萬億元（人民幣．下同
）的同比減少２﹒６％，較１－５月份１﹒０９萬億元所減的３﹒２％少減０﹒６個百分點，因
６月份輸美商品同比僅減０﹒４％，連同５月份增３﹒２％、１月份增１﹒９％，和２至４月則
三連微跌，足見中國商品對美國的出口於２０１９年上半年只是略為縮減。
　　需要指出者，為：特朗普於２０１８年７月單邊對輸美的中國商品加徵關稅，至今凡１２個
月的光景，而中國對美出口在２０１９年上半年在美方尚保先後兩次加徵合共２，５００億美元
關稅，非２０１８年尚未正式挑起貿戰之況相比，也只是略減，印證我所評非虛：中國製造的產
品素質相對理想和價錢合理，美國人對輸入中國商品的依存度甚強，故加徵關稅的負面影響該是
美國人。由是美國的進口商甚至消費者近期已紛紛掀起反加徵關稅的行動，乃可預期的反應。
　　再看（ＩＩ）美貨輸華於２０１９年１－６月份累計３９９３﹒８億元，同比減少的幅度持
平於１－５月３３５２﹒７億元所減的２５﹒７％，減幅只是略為低於１－４月份２６２８﹒５
億元所減的２６﹒８％、１－３月份１９３４﹒３億元的２８﹒３％，理由為（ｉ）中國對特朗
普貿戰作被動式的反制加徵關稅，使美國輸華商品顯然昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他
來源地的產品，更足見中國所採取的反制措施對準美貨弱點，和（ｉｉ）中國公司企業可以通過
在境內購貨，甚至進口其他國家或地區的商品。
　　正因為（ＩＩＩ）中國對美國出口相對尚穩和美貨輸華續大幅減少，故兩國雙邊貿易總額於
１－６月份累計１﹒７５萬億元的同比減少９％，相對於１－５月份１﹒４２萬億元減９﹒６％
少減０﹒６個百分點，而１－４月份１﹒１萬億元減１１﹒２％、１－３月份８１５８﹒６億元
減１１％、１－２月份５２４９﹒７億元減１６﹒１％和１月份３１５８﹒２億元跌１０﹒１％
，情況可以接受。但此使美國在中國對外進出口貿易，於２０１９年６月份佔比１２％，所淪為
之第三位，已為好多個月的現實，而歐盟及東盟分佔１５﹒７％與１３﹒５％，分別踞首、次席

　　更重要者為（ＩＶ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前６個月累計達９５４９億元同比增
長１２％，相對於前５個月７５０６﹒２億元增１１﹒９％，前４個月５７０１﹒９萬元增
１０﹒５％，可在另一個角度顯示美方對華所的貿戰自損的程度，比損人更甚。
　
＊對歐盟東盟日本穩穩強化一帶一路沿線貿易＊
　　
　　再看（乙）中國對外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是（１）歐
盟進出口於上半年達２﹒３萬億元同比增長１１﹒２％，與前５個月１﹒９萬億元同增
１１﹒７％、前４個月累計１﹒５萬億元所增１１﹒８％，皆屬快增；（２）對東盟進出口
１﹒９８萬億元增１０﹒５％，則高於１－５月份所增之９﹒４％，和（３）對日本進出口
１﹒０３萬億元增幅提升至１﹒７％。
　　（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於
２０１９年上半年達４﹒２４萬億元同比增長９﹒７％，高於１－５月份３﹒４９萬億元增９％
、１－４月份２﹒７３萬億元增９﹒１％和１－３月份２萬億元同比增７﹒８％。中國對俄羅斯
雙邊貿易於今年上半年同比增１１﹒５％、對沙特阿拉伯飆升３４％、對埃及增１１％，及對拉
美、非洲皆增７﹒４％。
　　中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別
是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經
濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念
的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示
中央決心積極推動經濟由過去數量式提升為質量式的發展。
　　但我看特朗普美帝國霸權主義惡思劣行不改，中美暫難達平等、互利共贏貿協，因特廝還是
惡凶凶地說甚麼中國未有大量購買美國農產品和「不守信用」，又無意解除華為的封殺，更對台
售武等，衝擊和惡化兩國的政經關係，又有何談之需？。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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