《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布
會表示，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２﹒３７萬億元（人民幣﹒下同），
同比下降２﹒３％，降幅比１－４月收窄１﹒１個百分點；其中５月份規模以上工業企業實現利
潤增長１﹒１％，而４月份為同比下降３﹒７％。規模以上工業企業營業收入利潤率為
５﹒７２％，比１－４月份提高０﹒２個百分點。
15/07/2019 10:12
【聚焦數據】統計局：首５月規模以上工業企業利潤同比降２﹒３％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布
會表示，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２﹒３７萬億元（人民幣﹒下同），
同比下降２﹒３％，降幅比１－４月收窄１﹒１個百分點；其中５月份規模以上工業企業實現利
潤增長１﹒１％，而４月份為同比下降３﹒７％。規模以上工業企業營業收入利潤率為
５﹒７２％，比１－４月份提高０﹒２個百分點。
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