《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布
會表示，６月份，全國城鎮調查失業率為５﹒１％，比上月上升０﹒１個百分點；３１個大城市
調查失業率為５％與上月持平。
15/07/2019 10:38
【聚焦數據】統計局：６月全國城鎮調查失業率略升至５﹒１％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布
會表示，６月份，全國城鎮調查失業率為５﹒１％，比上月上升０﹒１個百分點；３１個大城市
調查失業率為５％與上月持平。
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