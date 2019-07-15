【聚焦數據】統計局：６月全國城鎮調查失業率略升至５﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布

會表示，６月份，全國城鎮調查失業率為５﹒１％，比上月上升０﹒１個百分點；３１個大城市

調查失業率為５％與上月持平。

