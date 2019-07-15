【駐京專電】銀聯與９銀行聯合推跨境返現卡產品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國銀聯舉行跨境返現卡產品發布會，中

國銀聯聯合９家商業銀行推出銀聯跨境返現卡，其最大特色是境外消費自動享受筆筆立返１％（

返現金額每月１０００元封頂）。

中國銀聯常務副總裁蔡劍波表示，這款產品核心功能就是在境外２７００多萬家線上商戶和

５０多家精選線上商戶享受１％無門檻的筆筆返現，讓消費者在跨境旅行和消費中隨時享受銀聯

卡支付的優勢。

此外，跨境返現卡還具備以下幾個突出的特點。一是在主打境外消費立法權力的基礎上，疊

加雲閃付紅包，發卡行優惠優計劃以及平臺行營銷等多種權益，為持卡人提供更豐富實惠的綜合

服務。二是結合銀行帳戶為核心的卡機產品，與雲雲閃付紅包為代表的移動支付服務。在跨境支

付領域，通過便民惠民服務，引導支付行為回歸銀行業的傳統優勢陣地，支持重塑銀行業在支付

行業的主體地位。同時與散戶阻擋的小額高頻支付場景形成互補，助力移動支付業務發展。三是

境外商戶通過受理此卡可自動納入銀聯優惠體系，有利於商戶吸引更多的資產人到店消費。為了

進一步強化境內外聯動，此次銀聯還在境內外同時開展營銷活動，配合跨境返現卡的發行和推廣

。

蔡劍波波並表示，此次推出銀聯跨境返現卡，目標是刺激境內外銀聯卡消費；整合一帶一路

沿線及大灣區地區優勢資源，結合雲閃付移動支付業務推廣助力一帶一路及大灣區建設。

