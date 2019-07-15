  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2019 10:07

【駐滬專電】１２名台灣股票分析師在上海被捕

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》據台媒周六報道，在滬工作的１２名台灣
股市分析師近日因涉嫌欺詐在上海被拘留，其中９人已被保釋，３人以「非法經營罪」仍被拘留
。報道稱，此次被傳訊的分析師，許多在台灣知名度相當高。
　　這１２人都在上海一家名為「仟和億」的股票分析公司工作，該公司的炒股應用程序「愛操
盤」被指向投資者推薦股票而導致其損失，而該公司並沒有銷售此類軟件的資質。
　　台灣陸委會最新發布的消息證實，兩岸警方通過司法溝通渠道，基本認為上海仟和億公司涉
嫌非法經營罪，所以在調查過程中就把仟和億公司的１２位台灣分析師作為協助調查的對象，其
中有些分析師可能還涉嫌違法，會有採取刑事拘留的措施。
　　「仟和億」的最大股東是備受爭議的股市分析師廖英強。他於２０１５年３月到１１月期間
，利用自己的知名度公開推薦股票，並在推股前使用自己控制的１３個證券帳戶，買入相關股票
，並在推股後的下午或次日集中賣出，操縱３９隻股票，非法獲利４３１０﹒５萬元人民幣。事
件敗露後，廖被中證監罰沒違法所得，並另處罰金８６２１億元，總計被罰沒約１﹒２９億元人
民幣。後因罰款未能及時繳納還登上「老賴」黑名單。
　　但該事件似乎未影響到廖英強和仟和億的生意。在仟和億網站的名師榜上，廖位居第一位，
同時主持了該網站的多檔節目，相關視頻的最新更新日期為今年７月８日。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金