【駐滬專電】１２名台灣股票分析師在上海被捕

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》據台媒周六報道，在滬工作的１２名台灣

股市分析師近日因涉嫌欺詐在上海被拘留，其中９人已被保釋，３人以「非法經營罪」仍被拘留

。報道稱，此次被傳訊的分析師，許多在台灣知名度相當高。

這１２人都在上海一家名為「仟和億」的股票分析公司工作，該公司的炒股應用程序「愛操

盤」被指向投資者推薦股票而導致其損失，而該公司並沒有銷售此類軟件的資質。

台灣陸委會最新發布的消息證實，兩岸警方通過司法溝通渠道，基本認為上海仟和億公司涉

嫌非法經營罪，所以在調查過程中就把仟和億公司的１２位台灣分析師作為協助調查的對象，其

中有些分析師可能還涉嫌違法，會有採取刑事拘留的措施。

「仟和億」的最大股東是備受爭議的股市分析師廖英強。他於２０１５年３月到１１月期間

，利用自己的知名度公開推薦股票，並在推股前使用自己控制的１３個證券帳戶，買入相關股票

，並在推股後的下午或次日集中賣出，操縱３９隻股票，非法獲利４３１０﹒５萬元人民幣。事

件敗露後，廖被中證監罰沒違法所得，並另處罰金８６２１億元，總計被罰沒約１﹒２９億元人

民幣。後因罰款未能及時繳納還登上「老賴」黑名單。

但該事件似乎未影響到廖英強和仟和億的生意。在仟和億網站的名師榜上，廖位居第一位，

同時主持了該網站的多檔節目，相關視頻的最新更新日期為今年７月８日。

