《午市前瞻》政局不穩影響本港投資氣氛，港股短期二萬九有阻力

《經濟通通訊社１５日專訊》百威太亞（０１８７６）上周六（１３日）公布取消上市計劃

，成本港歷來最大宗新股擱置。港股今早事件影響先低開１６８點報２８３０３，失守廿天線（

約２８３７１），其後最多再跌過４００點低見２８０７１。其後中國公布次季ＧＤＰ數據表年

增長６﹒２％，表現合預期，港股隨即大拗腰由跌轉升，先收復廿天線，最終恆指半日收報

２８５３２，升６１點或０﹒２２％，半日主板成交４２３﹒０３億元。國指半日報

１０８２８，升０﹒３７％或升３９點。

Ａ股低開高走，上證半日收報２９５２，升２２點或０﹒７６％，成交１０９８﹒２６億人

民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）最多跌逾２﹒１％，其後跌幅收窄至１﹒３１％，午收

報２７１﹒８元，穿廿天線（約２７４﹒７２元）：騰訊（００７００）升０﹒９％，報

３５８﹒２元；匯控（００００５）跌０﹒２３％，報６５﹒０５元；友邦（０１２９９）升０

﹒４１％，報８５﹒８元；中移動（００９４１）漲０﹒７２％，報７０﹒４元。



＊醫藥股全線上漲，石藥、中生製藥包辦最佳藍籌＊



醫藥股普遍上漲，其中石藥（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）包辦半日表現最佳藍

籌，前者急飆７﹒７９％報１３﹒５６元，同為表現最佳國指股，後者揚４﹒５８％報

８﹒９１元；國藥（０１０９９）再升１﹒７５％，報２９﹒１５元；復星醫藥（０２１９６）

揚４﹒１９％，報２４﹒８５元；石四藥（０２００５）走高３﹒２３％，報７﹒０３元；綠葉

製藥（０２１８６）升３﹒０２％，報５﹒８元；麗珠醫藥（０１５１３）升２﹒９９％，報

１９﹒３２元；金斯瑞（０１５４８）料中期蝕最多４４２０萬，半日跌４﹒６３％，報

１８﹒１４元。

據國家統計局數據顯示，上半年豬肉產量降５﹒５％；豬肉價格按年漲２１﹒１％，漲幅比

上月擴大２﹒９個百分點。消息帶動豬肉股上漲，其中萬洲（００２８８）升１﹒８１％，報７

﹒８９元；中糧肉食（０１６１０）飆１０﹒３８％，報２﹒３４元；雨潤食品（０１０６８）

升４﹒７６％，報０﹒８８元。

百威太亞取消上港上市，資金重新流入潤啤（００２９１）及青啤（００１６８），前者升

２﹒５１％，報３６﹒７元；後者揚２％，報４８﹒４５元。



＊丘鈦急彈附屬增資聯營，內地樓價增長放緩內房股偏軟＊



手機設備股個別走，舜宇（０２３８２）微漲０﹒７６％，報８６﹒６５元；瑞聲

（０２０１８）升１﹒７６％，報４３﹒３５元；比亞迪電子（００２８５）升

１﹒８６％，報１０﹒９４元；富智康（０２０３８）跌２﹒３３％，報０﹒８４元，受累鴻海

掌門人兼前董事長郭台銘在國民黨總統初選落敗的消息；華顯光電（００３３４）跌

３﹒２３％，報０﹒６元；丘鈦科技（０１４７８）附屬增資聯營至超過６億新台幣，半日急飆

９﹒１９％，報７﹒０１元。

國家統計局公布６月一二三線新樓及二手價格同比漲幅均回落，路透亦測算６月７０城房價

指數同比漲幅創５個月低，內房股半日表現偏軟，其中龍湖（００９６０）跌１﹒４４％，報

３０﹒７元，為半日表現最差國指股；新城發展（０１０３０）吐０﹒７９％，報７﹒５２元；

弘陽地產（０１９９６）軟１﹒８５％，報２﹒６５元；世房（００８１３）跌１﹒７％，報

２３﹒１５元。中海宏洋（０００８１）發盈喜後，股價持續上漲升１﹒６５％，報４﹒３元。

據路透社報道，伊朗總統魯哈尼上周日（１４日）在電視講話中表示，如果美國解除制裁，

並重新加入２０１５年伊核協議，伊朗願意與美國舉行會談，國際油價回吐。「三桶油」中僅中

石油（００８５７）股價下跌，半日軟１﹒４％，報４﹒２２元，為半日表現最差藍籌；中海油

（００８８３）及中石化（００３８６）無升跌，分別報１３﹒４６元及５﹒２元。



＊黃偉康：港股成交漸縮，港交所於２６８元見支持＊



港股今早一度跌紉４００點，其後才收復失地。安里主席兼行政總裁黃偉康接受《經濟通通

訊社》訪問時表示，今早恆指除受百威亞太擱置上市影響外，亦受本港最近政治氣氛影響而下挫

，他指有數據顯示資金最近加快由本港流入新加玻，倘若資金流出的情況持續，即使美元因減息

轉弱，恐亦難對港股產生利好作用。

今早在中國公布次季ＧＤＰ數據增６﹒２％合預期惟創２７年低，黃偉康就此表示相關數據

或受中美於次季關係惡化影響。加上傳統上該季為貿易淡季，料於第三季及第四季相關數據會開

始造好。另外，市場預料聯儲局於本月或九月減息，他相信會為未來人行在應對經濟下行壓力時

會有更彈性的處理，後市未宜過分悲觀，相信現時恆指暫以二萬八為支持，短期在二萬九之間波

動上落。

個股方面，港交所曾挫逾２％。黃指撇除今年百威亞太擱置上市，阿里巴巴上市的集資額亦

傳下調。加上本港最近成交亦見縮減，相信港交所短期股價有下行壓力，料在２６８元的位置方

見支持。（ｓｃ）

