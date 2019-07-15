《娥姐錦囊－張賽娥》貿易戰火延至日韓，鄰舍鬥氣不用過慮

《娥姐錦囊》日本經濟產業省月初宣布，將對出口韓國的半導體材料加強審查管控，並將韓

國排除在貿易「白色清單」之外。韓國隨後要求日本撤回措施，惟日方態度強硬。雖然有人擔心

事件發酵，可能影響全球供應鏈，甚至波及台灣，但我相信決策者會適可而止，不致危及全球經

濟增長。

美國總統特朗普上場後，全球貿易保護主義亦抬頭，而日韓這對近鄰一向視對方為競爭對手

，近年南韓在個別領域已有超越日本之勢，但日本「爛船仍有三分釘」，在某些高科技項目依然

享有優勢，此時乘機攝位，無可厚非。正如日方強調，新做法並非貿易禁運，只是將此前韓方享

受的貿易簡化手續調整為常規手續，並無違背世貿組織規則。

類似美國和日本等進行的貿易打壓措施，將推動中國和韓國等國家自力更生，為自己尋求多

方向發展，例如增加科研等投入，對全球創新發明反而有利，但短期內日韓兩國關係難免更為緊

張。

保護主義違背全球化發展，增加資源、成本負擔，人所共知。就算保護主義興起，現階段還

未發展至極端情況，只見各國互相鬥氣，逼對方放慢步伐，未致要將對方置諸死地，所以貿易戰

對於全球經濟的影響，暫時毋須過慮。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

