【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒９億，買中生製藥平保太保沽騰訊

《經濟通通訊社１５日專訊》港股周一低開１６８點兼跌穿廿天線（２８３７２點）後跌幅

不斷擴大，最多曾挫４００點，低見２８０７１，但其後國家統計局公布的中國第二季ＧＤＰ同

比增６﹒２％，符合市場預期，較第一季增６﹒４％放緩，亦較去年同期增６﹒７％為低；６月

工業增加值增６﹒３％，優於市場預期的５﹒２％，帶動港股跌幅不斷收窄，最多更曾倒升９５

點，高見２８５６７點。午後港股繼續錄得升幅，惟升幅不大，最終全日收升８３點或

０﹒２９％，報２８５５４，升破１０天線（２８５４１點），廿天線失而復得。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒８６億元人民幣，比上周五（１２日）增加２﹒８８億

元人民幣或１９﹒２％，並創近兩周新高。北水淨買入最多的個股依次是中國生物製藥

（０１１７７）、中國平安（０２３１８）及中國太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是騰

訊控股（００７００）、中國建材（０３３２３）及新城發展（０１０３０）。

主板成交額７１３﹒６９億元，較上周五增加１４﹒３％，其中港股通成交６７﹒４２億元

，佔總成交９﹒４５％。



＊北水追捧中生製藥及內險股＊



大摩維持看好中生製藥，並指該公司旗下有六種藥品通過ＱＣＥ標準，倘若中度降低相關藥

價下，或可令行業產生數個贏家，藥品定價壓力可望緩和，中生製藥股價周一急升５﹒５２％，

並刺激約１﹒７７億北水淨買入該股。上周２７家內險企業參與科創板打新，消息利好內險股，

平保獲１﹒６９億北水買入，另有１﹒５３億北水買入太保。

儘管股王騰訊（００７００）周一支撐大市，股價收升１﹒６％，但仍遭２９５２萬北水沽

出。投資者無視中國建材發盈喜，乘機獲利回吐，約２２０９萬北水撤出，新城控股亦遭

２１５４萬北水沽貨。（ｂｎ）

