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即市新聞

15/07/2019 16:39

《美元走勢－羅明立》美匯短線以區間上落為主，歐元可候低吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１１　　　１０７﹒７７　　　１０７﹒９３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２７８　　　１﹒１２６２　　　１﹒１２７０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５７８　　　１﹒２５５５　　　１﹒２５７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５５　　　０﹒９８２７　　　０﹒９８４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９３　　　７﹒８２２２　　　７﹒８２４５

　　《美元走勢》美國勞工部上周五（１２日）公布，６月生產者物價指數ＰＰＩ經季節性調整
後按月增長０﹒１％，按年升幅達１﹒７％，都高於市場預期。扣除食品、能源及貿易服務，６
月核心ＰＰＩ按月不變；按年計則升２﹒１％。自美聯儲主席在參議院作證時釋放出鴿派的信號
，美元匯價連跌數天，上周五在９６﹒７附近找到支持。由於非美貨幣本身亮點不多，因此暫時
美元受減息因素影響，其下跌空間也受限，短線走勢以區間上落為主，但可關注高沽的機會。
　
　　歐盟統計局公布，經季節調整後，歐元區５月工業生產終止連降兩個月，按月轉升０﹒９％
（前值略上修跌０﹒４％），好過市場預期回升０﹒２％；按年跌幅再度略擴至０﹒５％，但仍
遠超市場預期續跌１﹒５％。另外，德國５月諮商會領先指標（ＬＥＩ）連跌四個月，按月跌
０﹒４％（前值降０﹒４％），報９８﹒１。反映歐元區最大的經濟體也在面對相當的經濟困境
。歐元因美元下跌而略為回升，從技術走勢來看，歐元這一波下跌能守住上輪６月１８日的低位
１﹒１１８０，似乎在築底可能，但現時上升力度還是很弱，所以相信走勢不會有太大驚喜，初
步阻力在１﹒１３２０╱５０，低位吸納仍然較為合適。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒３０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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