《美元走勢－羅明立》美匯短線以區間上落為主，歐元可候低吸納

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒１１ １０７﹒７７ １０７﹒９３

歐元╱美元 １﹒１２７８ １﹒１２６２ １﹒１２７０

英鎊╱美元 １﹒２５７８ １﹒２５５５ １﹒２５７３

美元╱瑞郎 ０﹒９８５５ ０﹒９８２７ ０﹒９８４０

美元╱港元 ７﹒８２９３ ７﹒８２２２ ７﹒８２４５



《美元走勢》美國勞工部上周五（１２日）公布，６月生產者物價指數ＰＰＩ經季節性調整

後按月增長０﹒１％，按年升幅達１﹒７％，都高於市場預期。扣除食品、能源及貿易服務，６

月核心ＰＰＩ按月不變；按年計則升２﹒１％。自美聯儲主席在參議院作證時釋放出鴿派的信號

，美元匯價連跌數天，上周五在９６﹒７附近找到支持。由於非美貨幣本身亮點不多，因此暫時

美元受減息因素影響，其下跌空間也受限，短線走勢以區間上落為主，但可關注高沽的機會。



歐盟統計局公布，經季節調整後，歐元區５月工業生產終止連降兩個月，按月轉升０﹒９％

（前值略上修跌０﹒４％），好過市場預期回升０﹒２％；按年跌幅再度略擴至０﹒５％，但仍

遠超市場預期續跌１﹒５％。另外，德國５月諮商會領先指標（ＬＥＩ）連跌四個月，按月跌

０﹒４％（前值降０﹒４％），報９８﹒１。反映歐元區最大的經濟體也在面對相當的經濟困境

。歐元因美元下跌而略為回升，從技術走勢來看，歐元這一波下跌能守住上輪６月１８日的低位

１﹒１１８０，似乎在築底可能，但現時上升力度還是很弱，所以相信走勢不會有太大驚喜，初

步阻力在１﹒１３２０╱５０，低位吸納仍然較為合適。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒３０ １０６﹒７０ １０８﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

