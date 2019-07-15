《外地經濟》美國６月ＰＰＩ按年升１﹒７％，勝預期

美國６月份生產物價指數（ＰＰＩ）按月微升０﹒１％，按年升１﹒７％，縱是２０１７年

１月以來最小增幅，但已稍勝市場預期。分析師調查顯示，市場預期ＰＰＩ按月持平，按年升

１﹒６％。撇除食物、能源和貿易服務，核心ＰＰＩ在連續兩個月上升０﹒４％後，６月份持平

，按年則升２﹒１％。《香港經濟日報》

