【土地供應】政府加快處理棕地發展，新田落馬洲可行性研究快招標

棕地發展獲加快處理，涉及６５公頃棕地的新界北研究第一期新田╱落馬洲地區，將在今年

第三季就可行性研究進行招標，研究涉及約１８個月，相較過往同類研究達２年時間，相對較短

。

整個新界北研究涉及２００公頃的棕地，當中首階段的新田、落馬洲便佔了當中６５公頃，

料能提供約３﹒５萬伙，容納約９﹒５萬人居住，將會採用７成作公營房屋的規劃。

《香港經濟日報》

