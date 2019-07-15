【虛擬銀行】騰訊港交所虛擬銀行合營貽豐易名為富融銀行

《經濟通通訊社１５日專訊》《信報》報道，獲發虛擬銀行牌照，由騰訊（００７００）、

工銀亞洲、港交所（００３８８）、高瓴資本及新世界（０００１７）執行副主席鄭志剛旗下

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｒｉｄｇｅ等組成的合資公司貽豐（Ｉｎｆｉｎｉｕｍ），已正式易名為富融

銀行（Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ）。

該行也委任了新公司秘書。原公司秘書劉淑儀於本月３日辭職，由利文俊接任。（ｈｌ）

