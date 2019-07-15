港交所首批５０隻界內證將於周四正式交易

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）上周推出新衍生產品界內證，預測股份

在到期日時，能否位於界內而獲取收益，與窩輪同牛熊證一樣均具槓桿效應。首批５０隻界內證

將於周四（１８日）在市場上正式交易。



＊投資者已預知最大收益及虧損＊



界內證設有上限價及下限價，並不設強制收回，投資者可在現貨巿場買賣界內證，或持有界

內證至到期日。若股份價格到期時，處於上限價及下限價之內（界內），將有１元的固定收益，

若價格跌出界外，固定收益則為０﹒２５元。因此投資者在買入界內證時，已經預知最大的收益

及虧損。



＊發行商自設上下限，闊度影響界內證價格＊



港交所交易後業務董事總經理張亦伶在傳媒工作坊上表示，界內證適合用於橫向及區間交易

，並在市場波幅較少時仍然可以產生回報。

早前已有六間發行商推出首批共５０隻界內證，張亦伶指，發行商自由設定界內證的上下限

價格，而價格的闊度對界內證的價格亦會有所影響。她解釋，若發行商制定的上下限距離較窄，

投資者需承擔較大風險，價錢亦會相對較低，相反若上下限價距離較闊，風險相應較低，界內證

的價錢就會有所上升。投資者應根據自身承擔的風險及對股份的認識去選擇合適的界內證。她又

指，在到期日前界內證的價格會因應正股價格走勢而有所變動。



＊港交所：本港界內證具「亞洲特色」＊



她指，本港是亞洲首個地方推出界內證，而歐洲亦早已有相關產品，而本港推出的界內證具

「亞洲特色」，期限最低為６個月，與歐洲的３個月最低要求不同，同時不會像歐洲國家般設強

制收回機制。

她表示，有關產品有一定巿場需求，能對目前的衍生產品巿場產生互補作用，符合港交所期

望完善相關巿場的大方向，又指發行商推出首批５０隻界內證屬預期之內，本港是全球輪證交易

最活躍的巿場之一，對未來反應感樂觀。（ｓｋ）

