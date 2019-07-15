【本港樓市】葵涌嘉翠園２房戶６２０萬成交，創同類新高

《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，新近促成葵涌嘉翠園１座中層Ｈ室成交，實用

面積４６５平方呎，兩房間隔，成交價６２０萬元，平均實用呎價１３３３３元，創屋苑兩房今

年新高價。

原業主於２０１１年以２４０萬元買入單位，去年１１月叫價６３０萬元放盤，最近封盤不

賣，幾經代理及買家誠意打動，最終答應割愛，帳面獲利３８０萬元，期內升值約１﹒６倍。

（ｂｉ）

