《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，新近促成葵涌嘉翠園１座中層Ｈ室成交，實用
面積４６５平方呎，兩房間隔，成交價６２０萬元，平均實用呎價１３３３３元，創屋苑兩房今
年新高價。
原業主於２０１１年以２４０萬元買入單位，去年１１月叫價６３０萬元放盤，最近封盤不
賣，幾經代理及買家誠意打動，最終答應割愛，帳面獲利３８０萬元，期內升值約１﹒６倍。
（ｂｉ）
15/07/2019 13:49
【本港樓市】葵涌嘉翠園２房戶６２０萬成交，創同類新高
《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，新近促成葵涌嘉翠園１座中層Ｈ室成交，實用
面積４６５平方呎，兩房間隔，成交價６２０萬元，平均實用呎價１３３３３元，創屋苑兩房今
年新高價。
原業主於２０１１年以２４０萬元買入單位，去年１１月叫價６３０萬元放盤，最近封盤不
賣，幾經代理及買家誠意打動，最終答應割愛，帳面獲利３８０萬元，期內升值約１﹒６倍。
（ｂｉ）
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