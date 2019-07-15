【本港樓市】青衣灝景灣２房９８６萬沽，呎造１﹒９６萬創新高

《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，近日市場焦點落於一手市場，二手市場氣氛平

淡。青衣區於剛過去的周末錄得３宗成交，當中兩宗屬於高價成交。

灝景灣１１座高層Ｃ室，實用面積５０３平方呎，兩房間隔，享海景，叫價１０３０萬元，

議價後以９８６萬元沽出，創屋苑兩房戶新高，平均實用呎價１９６０２元，呎價更創屋苑新高

。

原業主於２０１２年８月購入上址，當時買入價約５６３萬元，持貨７年，帳面獲利約４２

３萬元，升值約７５％。（ｂｉ）

