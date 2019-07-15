《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，近日市場焦點落於一手市場，二手市場氣氛平
淡。青衣區於剛過去的周末錄得３宗成交，當中兩宗屬於高價成交。
灝景灣１１座高層Ｃ室，實用面積５０３平方呎，兩房間隔，享海景，叫價１０３０萬元，
議價後以９８６萬元沽出，創屋苑兩房戶新高，平均實用呎價１９６０２元，呎價更創屋苑新高
。
原業主於２０１２年８月購入上址，當時買入價約５６３萬元，持貨７年，帳面獲利約４２
３萬元，升值約７５％。（ｂｉ）
15/07/2019 13:49
【本港樓市】青衣灝景灣２房９８６萬沽，呎造１﹒９６萬創新高
《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，近日市場焦點落於一手市場，二手市場氣氛平
淡。青衣區於剛過去的周末錄得３宗成交，當中兩宗屬於高價成交。
灝景灣１１座高層Ｃ室，實用面積５０３平方呎，兩房間隔，享海景，叫價１０３０萬元，
議價後以９８６萬元沽出，創屋苑兩房戶新高，平均實用呎價１９６０２元，呎價更創屋苑新高
。
原業主於２０１２年８月購入上址，當時買入價約５６３萬元，持貨７年，帳面獲利約４２
３萬元，升值約７５％。（ｂｉ）
|國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
|生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰