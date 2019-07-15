【港元利率】華僑銀行：港元拆息已見頂，惟料大幅下行空間有限

《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價持續走低，早段最低曾見７﹒８２９２兌一美元，逼

近７﹒８３水平，續創逾三周新低，而港元拆息亦連續四日全線下降，其中隔夜息再降至

０﹒７９９２９厘，為近兩個月最低水平，至於與按揭利率相關的一個月拆息更跌穿２厘。

華僑銀行發表最新報告表示，港元拆息已經見頂，撇除短期因素的影響，未來一年內，隨著

美息下滑，預期港元拆息將反覆向下，並回到美息的下方。

報告指，在貿易風險猶存，加上全球經濟前景不明朗的情況下，料香港短期內難以吸引大量

資金流入，銀行總結餘可能維持在５００餘億港元的較低水平，港元拆息大幅下行的空間或有限

，一個月港元拆息未必輕易跌破１％的水平。美元╱港元可能主要在７﹒８０－７﹒８５區間內

波動，同時觸及７﹒８５的可能性較低。



＊港元拆息或續回落，再創７月高位機會不大＊



報告表示，由於百威亞太（０１８７６）取消上市計劃，該ＩＰＯ凍結的約４４０億港元資

金將提前回歸市場，因此港元拆息可能繼續回落，但由於未來數周內仍有中資企業派息，港元拆

息回落幅度料有限。當中資企業派息潮過後，港元拆息可能進一步下滑，而季結效應可能使一個

月和三個月港元拆息於９月底和１２月底重新上試２％水平。

報告又認為，一旦阿里巴巴確認上市時間，且集資規模如預期般高達１００億美元，市場可

能重現資金爭奪的局面，惟在沒有大規模派息因素干擾的情況下，港元拆息再創７月高位的機會

不大。（ｂｉ）

