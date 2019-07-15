《匯思－李達志》金管局：續採取合適措施，保持港元市場有效運作

《匯思》近期港元匯率和銀行同業拆息都出現比較明顯的波動，其實都和一些市場活動和港

元市場結構有關，我想就此提供一些分析。

在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，但亦會受本地市場港元資金供求的

變化影響，包括一些季節性因素、大型新股招股活動等。這正是我們過去幾周見到的情況。有人

會問，這些供求變化以前也有，為什麼近來港元拆息的波幅好像特別大和頻密？我簡單地說明一

下。



＊銀行體系總結餘降至５４０億，港元拆息對資金需求變化敏感度增＊



其實港元拆息有波動並不罕見。舉例來說，在過去幾年每當有大型新股招股活動時，港元拆

息都有機會被短期額外的港元資金需求帶動而升高。例如２０１７年閱文集團（００７７２）招

股上市，熱烈的認購反應短暫凍結了數千億元，當時的港元隔夜拆息在招股活動期間較平時上升

超過兩厘。由此可見，這些個別因素帶動的拆息上升也是在合理預期之內的。

當然，銀行體系總結餘從一、兩年前的２０００多億港元水平逐步下降到目前的５４０億港

元，港元拆息對於港元資金需求變化的敏感度也會有所增加，但這並不代表目前的總結餘水平不

足以應付銀行間支付結算的需求，只是銀行要比以前更加積極地去管理自己日常的資金安排，以

確保自己以及整個銀行體系的流動性得到有效流轉。金管局在過去幾個月一直推動銀行加強流動

性管理，而近來我們看見銀行的確比以前更早去安排資金為季結、招股活動等作出準備。這是一

個正常的調整過程。



＊大型招股資金需求效應減，沒必要擔心拆息和匯率偶爾波動＊



資金需求的變化對拆息產生的影響，也會在港元匯率方面反映出來。就好像近期拆息上升，

令沽港元買美元的套息交易變成無利可圖，市場早前活躍的套息活動隨之減退，再加上其他增加

港元需求的因素，使港匯自六月初的７﹒８４水平逐漸走強至近一、兩個星期的７﹒７８－

７﹒８０水平，從而令到一些早前做了沽港元期貨和期權合約的投資者決定平盤。過去幾天因為

大型新股招股活動的資金需求效應減弱，拆息有所回落，而港匯亦略為回軟至目前的７﹒８２水

平。這種港息和港匯的互動切實反映了聯繫匯率制度的有效運作，所以大家沒有必要因為港元拆

息和匯率偶爾出現波動而擔心。香港銀行體系一直保持穩健，而銀行體系的存款和流動資金水平

亦都保持平穩。



＊若因大型財資活動現流動性緊絀，銀行可使用流動資金支援措施＊



再者，若銀行體系因大型財資活動而出現流動性短期緊絀，銀行亦可以使用金管局為它們設

立的流動資金支援措施，當中包括利用手上持有的外匯基金票據及債券透過貼現窗獲取隔夜資金

，或與金管局進行外匯掉期或有期回購交易以獲取流動性支援。



＊續採取合適措施，保持港元市場按聯匯制度有效運作＊



作為國際金融中心，香港擁有活躍的資本市場和頻繁的金融活動是我們所樂見的。港元作為

可以自由兌換的貨幣，在支持香港金融發展方面發揮了重要作用。金管局會繼續採取合適的措施

，保持港元市場按照聯匯制度有效運作，確保香港的貨幣和金融體系穩定。



香港金融管理局

副總裁

李達志



２０１９年７月１５日

