  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2019 09:00

【本港樓市】中原十大屋苑周末錄５宗成交，按周跌近四成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得５宗成交，較上周減少
３宗或３７﹒５％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場有多個新盤
開售，集中新界區，包括大埔、屯門等，搶去大量二手市場客源，１０００萬元以下新盤對中小
型二手物業影響最大。
　　十大屋苑當中，有六個屋苑零成交。近日發展商紛紛加快推盤步伐，新盤空群而出，力爭客
源，分散二手市場焦點。現時二手業主叫價普遍堅挺，只有少數願意減價，致二手交投續於低位
橫行。
　　另外，據美聯物業分行統計，周末（７月１３日至７月１４日）十大二手藍籌屋苑錄得約４
宗買賣成交，按周升３３﹒３％，惟連續８個周末維持單位數水平。至於按１５大屋苑計，過去
周末則錄得約５宗買賣成交，較上周末約３宗，增約６６﹒７％。
　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤揀樓加上過去兩日市面仍有示威紛擾，導致二手市場交投
再次回落，已連續１０個周末均未能走出單位數字的低迷交投局面。綜合利嘉閣地產分行網絡數
據，周末日（７月１３至７月１４日）十大指標屋苑累錄５宗二手買賣個案，較上周末（７月６
至７月７日）的６宗回落１７％。
　　廖偉強指出，一手細價盤仍有上車客的剛性需求入市，但豪宅買家及投資客則較為觀望，令
相關物業流動轉慢。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金