【本港樓市】中原十大屋苑周末錄５宗成交，按周跌近四成

《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得５宗成交，較上周減少

３宗或３７﹒５％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場有多個新盤

開售，集中新界區，包括大埔、屯門等，搶去大量二手市場客源，１０００萬元以下新盤對中小

型二手物業影響最大。

十大屋苑當中，有六個屋苑零成交。近日發展商紛紛加快推盤步伐，新盤空群而出，力爭客

源，分散二手市場焦點。現時二手業主叫價普遍堅挺，只有少數願意減價，致二手交投續於低位

橫行。

另外，據美聯物業分行統計，周末（７月１３日至７月１４日）十大二手藍籌屋苑錄得約４

宗買賣成交，按周升３３﹒３％，惟連續８個周末維持單位數水平。至於按１５大屋苑計，過去

周末則錄得約５宗買賣成交，較上周末約３宗，增約６６﹒７％。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤揀樓加上過去兩日市面仍有示威紛擾，導致二手市場交投

再次回落，已連續１０個周末均未能走出單位數字的低迷交投局面。綜合利嘉閣地產分行網絡數

據，周末日（７月１３至７月１４日）十大指標屋苑累錄５宗二手買賣個案，較上周末（７月６

至７月７日）的６宗回落１７％。

廖偉強指出，一手細價盤仍有上車客的剛性需求入市，但豪宅買家及投資客則較為觀望，令

相關物業流動轉慢。（ｃｌ）

