【本港樓市】第一太平戴維斯預測次季香港超級豪宅市場表現低迷

《經濟通通訊社１５日專訊》國際房地產顧問第一太平戴維斯發佈住宅銷售研究報告指，香

港整體住宅市場於今年首四個月錄得２１６８５宗交易，與去年同期持平。一手銷售市場強勁，

於總成交額佔比由去年同期的２２﹒４％增至３７﹒４％，彌補了疲弱的二手市場。超級豪宅市

場表現低迷，聯排別墅板塊於第二季度出現１﹒５％價格調整。

港島區豪宅價格高企，於第二季上漲３﹒６％，上半年總體上漲５﹒６％。另一方面，上半

年成交量同比大幅下降２４﹒８％，因為許多潛在買家在二手市場尋找廉價物業，但甚少業主願

意迎合，導致同期二手成交量亦大幅下降２９﹒１％。



＊一手市場銷售強勁彌補二手市場弱勢＊



九龍╱新界方面，因一手新盤湧現，豪宅市場成交於上半年出現反彈。受沙田╱大埔、屯門

及何文田的新盤銷售帶動，九龍╱新界一手成交量按年同比大升１０﹒８％，整體成交量回升

１﹒６％。九龍豪宅成交價按季微漲０﹒９％，新界則上漲２﹒３％。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民指，超級豪宅市場出現若干價格調整，內

地及本地高資產淨值人士採取觀望態度。另一方面，由於經濟環境不明朗，買家正尋求廉價物業

，但甚少業主願意迎合買家。



＊內地發展商重返市場或令大型住宅用地投標愈發激烈＊



第一太平戴維斯住宅銷售部董事總經理張作基表示，今年首季香港ＧＤＰ速度同比增長實質

僅微升０﹒１％，加之中美貿易談判及本地股市走勢等不確定因素，本港住宅需求可能於未來三

至六個月回落，尤其是資產配置流動性最高的豪宅市場或將受到衝擊。普通住宅市場或持續受惠

於一手新盤銷售推動而上揚。

第一太平戴維斯香港住宅發展及投資部資深董事周德輝指，啟德４Ｃ區１號住宅地皮屬黃金

地段，最近以低於市場預期價格出售，可能意味著發展商對本港住宅發展前景持謹慎態度，但內

地發展商重返市場或將令更大型、更優質住宅用地的投標愈發激烈。（ｃｌ）

