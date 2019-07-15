《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日，澳洲央行公布７月貨幣政策會議的記錄，美國公布７月

ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊澳洲央行公布７月貨幣政策會議的記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布７月貨幣政策會議的記

錄。

明午，歐洲央行管委暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛主持有關布雷頓森林制度的會議開幕式

。歐盟貿易執委瑪姆斯托姆（５：３０ｐｍ）、世界銀行行長馬爾帕斯（８：００ｐｍ）和國際

貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德（１０：００ｐｍ）將在會上發言。

８：１５ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加關於美聯儲的一場活動。



＊美國公布７月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，英國公布５月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維

持於３﹒８％。５：００ｐｍ，歐元區公布５月貿易收支，料貿盈由１５３億歐元擴大至１７５

億歐元（經季節調整）。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布６月出口物價，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％；進口

物價月率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒６％；年率跌幅料由１﹒５％擴大至２﹒１％。美國６月

零售銷售月率料由０﹒５％下滑至０﹒１％。

９：１５ｐｍ，美國公布６月工業生產，月率料由０﹒４％跌至０﹒１％；產能利用率料維

持於７８﹒１％。１０：００ｐｍ，美國公５月企業存貨，料由０﹒５％跌至０﹒４％。美國７

月ＮＡＨＢ房屋市場指數料維持於６４。



＊恆和集團開股東會＊



在本港，明日，恆和集團（００５１３）開股東會。

域高金融（０８３４０）派業績。（ｈｏ）

