《經濟通通訊社１５日專訊》金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）澄清，公司上周五
（１２日）發出的盈喜公告英文版本內摘要及第二段中關於截至今年６月３０日止六個月實現歸
屬於上市公司股東的淨利潤有一處手文之誤，期內預測淨利潤介乎２６億元人民幣至３１億元人
民幣之間，按年增長應為８％至２９％之間，而非英文公告所述的３０％至４１％之間。公司的
中文公告並無出錯。（ｂｎ）
15/07/2019 16:53
【企業盈喜】金隅澄清英文公告手文之誤，預測盈利最多實增２９％
《經濟通通訊社１５日專訊》金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）澄清，公司上周五
（１２日）發出的盈喜公告英文版本內摘要及第二段中關於截至今年６月３０日止六個月實現歸
屬於上市公司股東的淨利潤有一處手文之誤，期內預測淨利潤介乎２６億元人民幣至３１億元人
民幣之間，按年增長應為８％至２９％之間，而非英文公告所述的３０％至４１％之間。公司的
中文公告並無出錯。（ｂｎ）
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