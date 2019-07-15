【企業盈喜】金隅澄清英文公告手文之誤，預測盈利最多實增２９％

《經濟通通訊社１５日專訊》金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）澄清，公司上周五

（１２日）發出的盈喜公告英文版本內摘要及第二段中關於截至今年６月３０日止六個月實現歸

屬於上市公司股東的淨利潤有一處手文之誤，期內預測淨利潤介乎２６億元人民幣至３１億元人

民幣之間，按年增長應為８％至２９％之間，而非英文公告所述的３０％至４１％之間。公司的

中文公告並無出錯。（ｂｎ）

