分析指百威亞太擱置上市或影響集團還債時間，不排除日後再提上市

《經濟通通訊社１５日專訊》全球最大啤酒生產商百威英博原計劃分拆百威亞太

（０１８７６）在港上市，集資最多約７６５億元，有望成為今年全球最大規模ＩＰＯ，惟公司

昨晚（１４日）突然宣布考慮現行市況等多項因素後，決定此刻不進行主板上市計劃。分析師認

為，若未能取得合理估值，取消上市亦是正確之舉，相信當市況好轉後，百威亞太或再提上市大

計，惟受事件影響，預料今日百威英博歐洲股價最少低開２％，而港交所（００３８８）股價今

日亦受拖累，跌穿二十天線。

分析認為，事件對港交所而言亦是重大挫折。數據顯示，２０１９年至今，共有７９家公司

在港上市，集資總額約達７３６億元，如果百威亞太成功上市，此一數字本可翻倍，而且港交所

本來亦有望通過百威亞太上市，吸引其他國際性大型企業來港上市，可惜事與願違。港交所股份

今日盤中低報２６９﹒４元，穿廿天線（約２７４﹒６７元），中午收報２７１﹒８元，跌

３﹒６元或１﹒３％。

同時，分析師認為，百威亞太擱置上市對集團減債及日後進行併購均有負面的影響。《彭博

》引述麥格理消費行業分析師Ｃａｒｏｌｉｎｅ Ｌｅｖｙ形容事件對集團而言「顯然是不利的

發展」，集團原擬將集資所得用作減債，現時不排除再減股息，雖然今次擱置的決定可能僅反映

市場情況，而非百威亞太業務出現問題，但這意味著該系公司將需要更長時間還債。

Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ分析師則指出，百威亞太未能成功上市，令人始料不及，未知是投行計算錯

誤，抑或管理層高估了定價。

綜合市場分析，有多項因素導致百威亞太上市觸礁。市場一直有意見認為百威亞太估值過高

。事實上，百威亞太的市盈率（ＰＥ）約３８﹒５倍至４５倍，較本港上市的同業青島啤酒

（００１６８）及華潤啤酒（００２９１）為高，估值甚至高於母公司百威英博，有不少投資者

坦言，百威估值偏貴。外電引述知情人士指，有機構投資者認為百威應該調低定價，甚至低於招

股價下限４０元，但百威亞太管理層認為不符合股東利益，不願意減價或調低集資額度。

另一原因是百威偏重機構投資者。百威亞太集資額龐大，罕有地沒有引入基石投資者，國際

配售部分佔比高達９５％。面對市況未見明朗的情況下，部分機構投資者對百威定價感不滿，決

定「縮飛」，甚至「抽飛」，令國際配售部分認購額大減。

然而，百威亞太可供散戶認購的公開發售部分只佔５％，若公開發售超購１５倍或以上，可

以回撥至８％，惟市傳百威亞太公開發售部分僅超額１１倍，因此無法啟動回撥機制，來填補國

際配售因「抽飛」後出現的不足。

百威亞太原計劃發售約１６﹒３億股，當中５％為香港公開發售股份，其餘國際配售。每股

招股價介乎４０至４７元，集資額最多大約７６４億元。（ｋｉ）

