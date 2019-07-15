《經濟通通訊社１５日專訊》智昇集團控股（０８３７０）公布，預計截至今年６月３０日
止六個月錄得的公司擁有人應佔溢利，與截至去年同期相比，將會由盈轉虧，主要由於整體經濟
疲弱，客戶的配置週期延長，導致集團期內收入及毛利額按年大幅下降超過５０％。
公司預計，中期業績將於８月中旬刊發。（ｂｎ）
15/07/2019 17:10
【企業盈警】智昇（０８３７０）料中期業績盈轉虧
《經濟通通訊社１５日專訊》智昇集團控股（０８３７０）公布，預計截至今年６月３０日
止六個月錄得的公司擁有人應佔溢利，與截至去年同期相比，將會由盈轉虧，主要由於整體經濟
疲弱，客戶的配置週期延長，導致集團期內收入及毛利額按年大幅下降超過５０％。
公司預計，中期業績將於８月中旬刊發。（ｂｎ）
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