《經濟通通訊社１５日專訊》佐丹奴國際（００７０９）公布，預計集團可能會得基本經營
溢利減少約２８％，或經採納於今年１月１日生效的新增香港財務報告準則第１６號租賃後，截
至今年６月３０日止六個月之未經審核的股東應佔溢利減少約３８％。
董事會認為，此減少主要來自於大中華地區，主要歸因於零售環境疲弱以及中美貿易戰導致
這些地區市場情緒不佳。
公司預計８月內公布中期業績。（ｂｎ）
15/07/2019 17:13
【企業盈警】佐丹奴（７０９）料中期股東應佔溢利減少約３８％
《經濟通通訊社１５日專訊》佐丹奴國際（００７０９）公布，預計集團可能會得基本經營
溢利減少約２８％，或經採納於今年１月１日生效的新增香港財務報告準則第１６號租賃後，截
至今年６月３０日止六個月之未經審核的股東應佔溢利減少約３８％。
董事會認為，此減少主要來自於大中華地區，主要歸因於零售環境疲弱以及中美貿易戰導致
這些地區市場情緒不佳。
公司預計８月內公布中期業績。（ｂｎ）
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