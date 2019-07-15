【企業盈警】佐丹奴（７０９）料中期股東應佔溢利減少約３８％

《經濟通通訊社１５日專訊》佐丹奴國際（００７０９）公布，預計集團可能會得基本經營

溢利減少約２８％，或經採納於今年１月１日生效的新增香港財務報告準則第１６號租賃後，截

至今年６月３０日止六個月之未經審核的股東應佔溢利減少約３８％。

董事會認為，此減少主要來自於大中華地區，主要歸因於零售環境疲弱以及中美貿易戰導致

這些地區市場情緒不佳。

公司預計８月內公布中期業績。（ｂｎ）

