《經濟通通訊社１５日專訊》華億金控（０８１２３）公布，預期截至６月３０日止六個月
將產生重大額外虧損，就銷售汽車及提供代理服務分部錄得估計虧損約５０００萬元，而去年
同期錄得虧損約３２０萬元。
主要由於報告期間就有償合約虧損作出金額約為３４４０萬元的撥備，而於相應期間並無作
出有關撥備。
董事會預期將會於一段時間內以虧損價出售若干型號的汽車，以維持集團整體財務狀況的穩
健性。因此，集團承諾採購的若干型號汽車將以低於集團採購價的價格出售。（ｂｎ）
15/07/2019 18:07
【企業盈警】華億（０８１２３）料上半年產生重大額外虧損
《經濟通通訊社１５日專訊》華億金控（０８１２３）公布，預期截至６月３０日止六個月
將產生重大額外虧損，就銷售汽車及提供代理服務分部錄得估計虧損約５０００萬元，而去年
同期錄得虧損約３２０萬元。
主要由於報告期間就有償合約虧損作出金額約為３４４０萬元的撥備，而於相應期間並無作
出有關撥備。
董事會預期將會於一段時間內以虧損價出售若干型號的汽車，以維持集團整體財務狀況的穩
健性。因此，集團承諾採購的若干型號汽車將以低於集團採購價的價格出售。（ｂｎ）
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