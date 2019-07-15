《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期集團於截至今年６月底
止六個月權益持有人應佔利潤將較２０１８年同期增加約５０％至６０％，主要是由於集團產品
平均售價上升所致。（ｋｉ）
15/07/2019 17:01
【企業盈喜】亞洲水泥（７４３）料六個月盈利按年升約五至六成
《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期集團於截至今年６月底
止六個月權益持有人應佔利潤將較２０１８年同期增加約５０％至６０％，主要是由於集團產品
平均售價上升所致。（ｋｉ）
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