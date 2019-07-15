《小傳日記》神州數據勝預期，淡友心淡續撤離！

《小傳日記》百威亞太（０１８７６）上星期六（１３日）話因為坊間氣氛唔太好，所以要

取消上市個ｐｌａｎ，成為香江歷來最大宗新股擱淺事件。加上上星期五（１２日）神州出台嘅

進出口數據差過預期，魚缸今朝受消息影響先低開１６８點報２８３０３，失守咗廿天線

（約２８３７２），最多仲跌過４００點低見２８０７１。

不過，好在之後神州公布嘅第二季ＧＤＰ年增長６﹒２巴仙，表現符合預期。另外，６月工

業增加值增６﹒３巴仙，優於預期嘅５﹒２巴仙，魚缸即時蜈蚣彈，廿天線失而復得。食完晏之

後，魚缸漲幅輕微收窄，之後最高見過２８５６７，起哄９６點，最終魚缸埋單踢高８３點報

２８５５４，升幅近半巴仙，收復返條十天線（２８５４１點），連升四日累漲４３８點。主板

成交７１３﹒６９億銀，增加逾１４巴仙。國貨收報１０８３８，踢高５０點或近半巴仙。

Ａ場就先踢高後回順，上證埋單收報２９４２升１１點或近半巴仙。深證就報９３０９升

９６點或逾１巴仙，兩市全日成交４２２４億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）唔見２毫，收報６５蚊。生發發（００３８８）知道

百威唔上市之後，縮水逾１巴仙，收報２７２﹒２銀。ＱＱ（００７００）跟住魚缸踢高近２巴

仙，報３６０﹒８銀。神州移動（００９４１）有支持踢高逾半巴仙，報７０﹒３５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）多３毫，報８５﹒７５銀。長實（０１１１３）唔見逾１巴仙，報６０﹒１５銀

，係全日表現最差藍戰士。



＊附屬發盈喜助石藥踢起，好消息掟貨水泥佬下挫＊



醫藥佬今日有好消息，天風證券話阿爺新嘅藥品帶量採購政策有望更加溫和、審慎推進，所

以個個都有力踢高。另外，石藥（０１０９３）旗下附屬石藥新諾威預計上半年純利有１﹒２３

至１﹒４３億人仔，按年多１２至３０巴仙，石藥今日埋單鏟高７巴仙，報１３﹒４６銀，係全

日表現最好藍戰士同國貨佬。大摩話中生製藥（０１１７７）旗下有六隻藥通過咗ＱＣＥ標準，

如果減價將好有利，今日喺憧憬下踢高逾５巴仙，報８﹒９９銀。綠葉製藥（０２１８６）旗下

一款透皮貼劑獲批喺德國上市，今日彈起逾４巴仙，報５﹒８６銀。金斯瑞（０１５４８）發盈

警，預料中期虧損踢高至２９４０萬至４４２０萬美金，今日大劈近６巴仙，報１７﹒９銀。

三個水泥佬都發盈喜，不過反而畀缸友追住掟。中建材（０３３２３）預期上半年盈利按年

多逾一半，不過今日就縮水近２巴仙，報７﹒１８銀，係全日表現最差國貨佬。西部水泥

（０２２３３）預期中期盈利適度增加，都要碌低近３巴仙，報１﹒３７銀。金隅

（０２００９）預料中期溢利按年多８至２９巴仙，今日輕微起哄升近１巴仙，報２﹒４１銀。

其他水泥佬就個別發展，海螺水泥（００９１４）踢高逾２巴仙，報４８﹒５５銀。亞洲水泥

（００７４３）連日破頂後，今日插水近４巴仙，報１３﹒３８銀。



＊豬肉價再彈豬肉佬大賺，百威停上市潤啤欲上試＊



部份豬肉佬今日表現唔錯，神州統計局數據顯示豬肉產量跌咗近６巴仙，而上周發布嘅６月

份ＣＰＩ就話豬肉價格按年漲２１巴仙，漲幅比上月擴大２﹒９巴仙。萬洲（００２８８）埋單

跳起２巴仙，報７﹒８９銀。中糧肉食（０１６１０）結束咗連仆五日兼五連陰唔見逾１８巴仙

嘅衰運，今日開心跳彈１３巴仙，報２﹒４銀。雨潤食品（０１０６８）亦彈高６巴仙，報

０﹒８９銀。超大現代（００６８２）埋單亦起飛１巴仙，報０﹒０６８銀。

內需股多數都向上爬，蒙牛（０２３１９）埋單小跳１巴仙，報３１﹒７５銀。百威亞太

（０１８７６）因為取消咗上市計劃，資金重新流返去潤啤（００２９１），令佢埋單漲２巴仙

，報３６﹒６５銀。青啤（００１６８）都彈高１巴仙，報４８銀。旺旺（００１５１）同康師

傅（００３２２）好合拍齊齊跳起２巴仙，前者報６﹒２７銀，後者報１３﹒２８銀。



＊郭台銘落選富智康受損，中美傾緊偈憧憬半導體＊



魚缸今日低開高走，但大部分時間嘅升幅都唔夠百點，而資金都係流入個別板塊炒作，其中

，手機設備佬就有啲鑊氣，主要幫神州手機搞鏡頭嘅丘鈦（０１４７８）公布，旗下寶島丘鈦以

股東嘅身份，向寶島光學鏡頭廠新鉅科技增資近６億台幣，即係大約１﹒５億港紙，呢單

ｎｅｗｓ刺激丘鈦股價今日勁升近８巴仙，報６﹒９２銀。其他街坊走勢都唔錯，比亞迪電子（

００２８５）同瑞聲（０２０１８）孖住跳起近兩巴仙，報１１銀同４３﹒５５銀。鴻海老細郭

台銘喺國民黨嘅總統初選入面大幅跑輸韓國瑜，鴻海旗下富智康（０２０３８）今日蒸發咗超過

１巴仙，報０﹒８５銀。

花旗國魚缸近排多次破頂，費城半導體指數亦都連升四日，有分析仲話，美中貿易重啟談判

下，走勢落後嘅費城半導體指數有望繼續反彈，帶動半導體街坊下晝之後愈升愈有。ＡＳＭ

太平洋（００５２２）同華虹半導體（０１３４７）分別勁彈近半成，報８２﹒４銀同

１４﹒６８銀。中芯（００９８１）就升咗超過兩巴仙，報８﹒４３銀，請請！



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