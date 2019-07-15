【新股上市】傳阿里巴巴集資額擬減半，計劃９月底掛牌

《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）旗下《騰訊一綫》報道指，年內將登陸港

股的阿里巴巴擬因應市況將集資額減半，由２００億美元（約１５６０億港元）降至１００億美

元（約７８０億港元），計劃在９月底掛牌。

阿里巴巴發言人表示，不評論市場傳聞。（ｈｌ）

