【華為風波】外媒指華為在美研發子公司裁員數百人

《經濟通通訊社１５日專訊》《華爾街日報》引述消息人士透露，華為計劃在美國進行大規

模裁員，裁減其美國研發子公司數百名員工，部分員工已收到裁員通知；華為對此不予評論。

消息指華為的裁員計劃，主要對象為華為在美國的研發子公司Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ員工。該公司在美國各地實驗室，包括德州、加州和華盛頓州，共有

約８５０名員工。（ｈｌ）

