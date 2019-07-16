【銀色債券】銀債包底息比定存息更高，食息退休族勿錯過

《環富通基金頻道記者伍賜好１５日報道》港府發行的第四批銀色債券，認購期至周四

（１８日）下午２時止。這批銀債的息率與本地通脹掛勾，並由政府「包底」最低３厘定息，入

場費１萬元，多間銀行推出認購優惠吸客。因美國近日面臨減息壓力，港元及美元一年等長年期

定存利率，已普遍低於銀債最少３％的保證息率，可見銀債的吸引力較大。



＊到期前可套現比定存更有彈性，長者勿錯過＊



和過去一樣，今批銀債已供年滿６５歲的長者認購，年期為３年，每半年派息一次，政府將

於本月２５日公布發行額及認購結果，並於２９日正式發行。

今批銀債和以往一樣，同樣不設二手市場，如需於到期前套現，政府將以原價及相應的累計

利息贖回，年利率將以定息３厘計算。與綁死到期才可取回的銀行定存相比，更有彈性。

上一批的銀債的認購比率是每人最多八手，若長者認為認購後金額不足夠，今次亦可繼續認

購，若每次都申請，便可累積一筆可觀的銀色債券，坐享穩定的利息回報。再者，基於美國即將

開始減息，美元定存利率目前已經下降至３厘以下，與港元定存利率接近，吸引力比銀債遜色。



＊黃子燊：人民幣定存有外匯風險，退休收息不建議＊



晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師黃子燊對《環富通基金頻道》表示，銀債是政府的

福利產品，讓長者可享受較優惠的保證利息收益，「坐底」３厘息或以上，讓長者的儲蓄不會被

通脹蠶食。而港府的違約機會低，故長者應多認購。

黃子燊認為，雖然銀債每次可認購到的銀碼不大，但若每次都認購，累積起來便不少了。

他認為，除銀債外，長者亦可將承做港元或美元定存，但不建議做人民幣定存，因其存在的

匯率風險較大，尤其是人民幣一旦成為中美貿易戰的工具時，可能會出現貶值或大幅波動況，容

易招致損失。

同樣，如果長者一直已持有ＲＥＩＴｓ，仍可繼續持有，但不宜於現段階注入新錢投資。因

為ＲＥＩＴｓ屬於長期投資以爭取固定派息和股價升值回報的工具，適合年青或中年人，因為Ｒ

ＥＩＴｓ並非保本產品，以領展（００８２３）為例，因其股價已升了不少，目前其派息率已降

至低於３％，低過銀債，故只宜一些年青人作長線投資。



＊可考慮低風險高評級企債＊



他續指，對長者來說，較高風險的「食息」工具，如高收益債券，房地產信託基金

（ＲＥＩＴｓ）或高息股等，都不適合作為投資工具。但可考慮一些低風險的高評級債券，包括

本港市場可供認購的高質素企業債券，如鴻海科技集團和大新銀行（０２３５６）發行的企債等

，分別的評級達Ａ－和ＢＡＡ１，分別可享有３﹒２％和３﹒１％利息回報。



＊即使美國減息，港息亦無條件跟減＊



在於定存方面，黃子燊指，近期港元定存利率上升，這與本地銀行同業資金緊絀有關，因此

，近期已見中銀取消按揭現金回贈，這等同變相加息。因此，儘管美國聯儲局於本月可能會減息

，但港息未必會跟隨下調，因為於過往，美國加了９次息，但港元最優惠利率只微調升八分之一

厘，未有跟足，因此，即使未來美國掉頭減息，港息亦無條件跟減。

他估計計，近期本港政經局勢不穩定，可能引發一些資金流走，加上下半年有大型新股上市

，是令本地資金緊絀的原因。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

