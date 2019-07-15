  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2019 10:00

《保障全方位－左偉豪》晚期癌症無需等候

　　《保障全方位》隨著醫學的進步，癌症已非絕症的同義詞，即使是第三或四期癌症的患者，
只要盡快接受治療，對症下藥，也一樣有機會戰勝病魔、重拾健康。不過，問題是治療癌症的費
用高昂，加上康復的進度難以預測，即使是患者已投保危疾保險並獲得一筆過的賠償，但也會擔
心在長期作戰下終有一日會耗盡「彈藥」，然而市面上一般危疾保險大多設有三年癌症等候期，
這或令病人在全力治療及兼顧生活開支方面顯得兩難。
　　現時有些危疾保險除設有一筆過的賠償，更會提供持續性經濟支援，每月向確診患癌的受保
人發放相當於保額的５％之賠償金額，最多可長達四年。這種持續性現金支持針對復發高峰期，
大大縮短等候期至一年半，如一年半後病情一直持續，便會為癌症治療發放長期的經濟支援。
　　然而，有些癌症初期均沒有明顯跡象，確診時可能已為時以晚。例如，約２４％的女性乳腺
癌患者及超過５成的大腸癌患者確診時已是第三或四期，癌症的腫瘤體積往往已經很大，或已波
及附近淋巴結，甚至擴散至其它器官，腫瘤覆蓋面積龐大難以完全透過手術切除，或需要較長時
間接受持續治療，醫療成本可能會更高。而且一旦確診為第三或四期癌症，就更加要與時間競賽
，盡快接受合適的治療方案。

＊持續性現金可保障收入＊

　　即使只是一年半的等候期，對晚期癌症患者而言也是遙不可及，既要為身體健全而擔憂，同
時也怕因長期抗癌會令收入無以為繼。因此，有些升級版的危疾保障計劃特別針對第三或四期癌
症病人，讓他們無需等候，便能即時得到持續癌症保險賠償，既可作為治療及康復期間的收入替
代或補貼，毋需再懼怕醫療費會耗光一筆過的賠償，甚至可為日後生活造好儲備。
　　除了上述提及的無需等候期外，這些升級版的計劃更擴大了一些慢性疾病併發症保障，例如
由糖尿病併發症引致的單腳截除、腎臟病變，以及痛風性關節炎引致的早期腎衰竭等非嚴重疾病
，都在受保範圍之內。

＊癌症、心臟病及中風可獲多次賠償＊

　　此外，當已付及應付的所有保險賠償的總額達到保額的１００％後，計劃仍會就多種嚴重疾
病提供多重賠償，當中癌症可提供多達３次賠償，而心臟病發作及中風亦提供各２次賠償，保障
直至被保人８５歲。即使危疾再臨，受保人也可得到充分保障。
　　在人生的路上，我們難免會受到疾病的威脅，單靠個人儲蓄或公營醫療系統實在不足應付，
因此建議大家備有一份全面的危疾保險，讓保障與自己及家人同行。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監　左偉豪》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金