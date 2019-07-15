多項中國經濟數據符預期，港股收升８３點報２８５５４，破十天線

《經濟通通訊社１５日專訊》美股三大指數於上周五（１２日）創上市新高，但上周五

（１２日）中國公布的６月進出口數據錄得雙降，出口按年跌１﹒３％略勝預期；進口按年跌

７﹒３％差過預期。加上百威亞太（０１８７６）上周六（１３日）公布取消上市計劃，成本港

歷來最大宗新股擱置，港股今早低開１６８點後兼跌穿廿天線（２８３７２點）後跌幅不斷擴大

，最多曾跌４００點，低見２８０７１。

然而，國家統計局今早公布的中國第二季ＧＤＰ同比增６﹒２％，符合市場預估的６﹒２％

，較第一季增６﹒４％放緩，亦較去年同期增６﹒７％為低；６月工業增加值增６﹒３％，優於

市場預期的５﹒２％，帶動港股跌幅不斷收窄，更最多倒升９５點，高見２８５６７點。午後港

股繼續錄得升幅，惟升幅不大，最終全日收升８３點或０﹒２９％，報２８５５４點，升破１０

天線（２８５４１點），廿天線失而復得。主板成交７１３﹒６９億元，較上周五增加

１４﹒３％。

國企指數報１０８３８，升５０點或０﹒４７％。

上證綜指收報２９４２，漲１１點或０﹒４０％。深成指報９３０９，升９６點或

１﹒０４％。兩市全日成交僅４２２４億人民幣，較上周五增加２８％。



＊石藥中生製藥領漲藍籌，中糧肉食飆逾一成三＊



天風證券最新發表的報告稱，第二批藥品採購政策有望更加溫和審慎推進，長期對於仿製藥

而言，其行業集中度更會相對提高。石藥（０１０９３）一度最多急漲９﹒５％，全日升

６﹒９９％，報１３﹒４６元，為表現最佳藍籌及國指股。中生製藥（０１１７７）漲

５﹒５２％，報８﹒９９元，為升幅第二大藍籌。白雲山（００８７４）走高１﹒９５％，報

３５﹒７５元。綠葉製藥（０２１８６）揚４﹒０９％，報５﹒８６元。復星醫藥

（０２１９６）升３﹒９８％，報２４﹒８０元。

內需股大致造好，潤啤（００２９１）升２﹒３７％，報３６﹒６５元。青啤

（００１６８）揚１﹒０５％，報４８元。康師傅（００３２２）漲２﹒４７％，報１３﹒２８

元。旺旺（００１５１）走高１﹒９５％，報６﹒２７元。統一（００２２０）升１﹒１３％，

報８﹒９９元。

據國家統計局上周發布的６月份ＣＰＩ數據顯示，豬肉價格按年漲２１﹒１％，漲幅比上月

擴大２﹒９個百分點。豬肉股今日升幅明顯，中糧肉食（０１６１０）飆１３﹒２１％，報

２﹒４元。萬洲（００２８８）漲１﹒８１％，報７﹒８９元。雨潤食品（０１０６８）揚

５﹒９５％，報０﹒８９元。

本地地產股逆市捱沽，長實（０１１１３）走低１﹒３１％，報６０﹒１５元，為跌幅最大

藍籌。九置（０１９９７）跌０﹒８５％，報５２﹒５５元。新世界（０００１７）軟

０﹒４８％，報１２﹒３６元。新地（０００１６）窄幅升０﹒３％，報１３５﹒２元。信置

（０００８３）漲０﹒１５％，報１３﹒４元。



＊騰訊破十天廿天線，丘鈦向台廠增資６億台幣＊



重磅股個別發展，騰訊（００７００）走高１﹒６９％，報３６１元，收復１０天

（３５７﹒４２元）及２０天線（３５２﹒６２元）。中移動（００９４１）升０﹒６４％，報

７０﹒３５元。友邦（０１２９９）漲０﹒３５％，報８５﹒７５元。建行（００９３９）升

０﹒３２％，報６﹒２７元。港交所（００３８８）逆市跌１﹒１６％，報２７２﹒２元。匯控

（００００５）軟０﹒３１％，報６５元。平保（０２３１８）跌０﹒１１％，報９４﹒１５元

。

傳美企或幾周後重啟對華為供貨，手機設備股有追捧，丘鈦（０１４７８）旗下台灣丘鈦斥

資約６億台幣，向光學鏡頭廠新鉅科技增資，全日急升７﹒７９％，報６﹒９２元。瑞聲

（０２０１８）漲２﹒２３％，報４３﹒５５元。比亞迪電子（００２８５）升２﹒４２％，報

１１元。通達（００６９８）走高１﹒６７％，報０﹒６１元。鴻海前董事長郭台銘於國民黨總

統初選中落敗，富智康（０２０３８）跌１﹒１６％，報０﹒８５元。

有分析指，美中貿易重啟談判下，走勢落後的費城半導體指數有望繼續反彈。ＡＳＭ太平洋

（００５２２）漲４﹒５７％，報８２﹒４元。華虹半導體（０１３４７）急升５﹒３１％，報

１４﹒６８元。中芯國際（００９８１）揚２﹒０６％，報８﹒４３元。

裕華能源（０２７２８）全日飆５８﹒５６％，報０﹒１７６元，為升幅最大個股。北方礦

業（００４３３）未能結清逾１﹒７億元債項遭入稟清盤，全日急跌２１﹒０５％，報

０﹒０１５元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

