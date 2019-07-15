《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，晚上示
威者及防暴警察在新城市廣場內發生衝突。多名示威者、警員及記者受傷。醫管局表示，衝突中
有２８人受傷，其中２人危殆、４人嚴重、１４人情況穩定。
警方就指，有１０名警員受傷，其中一人被咬斷手指。
警務處處長盧偉聰凌晨探望受傷警員後表示，警方目前拘捕了超過４０人，涉嫌非法集結及
襲警，當中包括涉嫌咬斷警員手指的疑犯。（ｃｗ）（ｚｚ）
15/07/2019 10:22
【移交逃犯】沙田反修例警民衝突有２８人受傷，警拘逾４０人
《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，晚上示
威者及防暴警察在新城市廣場內發生衝突。多名示威者、警員及記者受傷。醫管局表示，衝突中
有２８人受傷，其中２人危殆、４人嚴重、１４人情況穩定。
警方就指，有１０名警員受傷，其中一人被咬斷手指。
警務處處長盧偉聰凌晨探望受傷警員後表示，警方目前拘捕了超過４０人，涉嫌非法集結及
襲警，當中包括涉嫌咬斷警員手指的疑犯。（ｃｗ）（ｚｚ）
|國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
|生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
|FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
|生財有道12/07/2019
投資大阪價值窪地！ 365天無休經營民宿獨立屋 包牌照、包租 進軍民宿生意
|國際動態12/07/2019
伊朗圖逼英油輪改道 英艦護航
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰