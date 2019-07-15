【移交逃犯】沙田反修例警民衝突有２８人受傷，警拘逾４０人

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，晚上示

威者及防暴警察在新城市廣場內發生衝突。多名示威者、警員及記者受傷。醫管局表示，衝突中

有２８人受傷，其中２人危殆、４人嚴重、１４人情況穩定。

警方就指，有１０名警員受傷，其中一人被咬斷手指。

警務處處長盧偉聰凌晨探望受傷警員後表示，警方目前拘捕了超過４０人，涉嫌非法集結及

襲警，當中包括涉嫌咬斷警員手指的疑犯。（ｃｗ）（ｚｚ）

