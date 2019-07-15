《每周華語－黃溢華》郵品雕刻大師：Ｃ﹒Ｓｌａｎｉａ



《每周華語》今天科技及資訊極為先進，日常通訊工具及途徑甚多，寫信及郵寄，貼上郵票

作通訊╱交流甚而商業上的溝通已日少。事實上，電郵及「ＳＭＳ」也少用。相信不出十年、廿

年，會有更多的科技代替寄信及轉交重要文件，使郵票甚而郵政服務面對重大的挑戰。



常言道：「一技傍身」。每一個人必有自己的個人天賦興趣及特別的技能，只要多加發掘、

培養、發展，自然有一技傍身。事實上，不少人不只有「一技傍身」，他們把自己的天賦優勢進

一步培養，假以時日及有天時、地利、人和的配合，他們在自己的專業有機會成為大師級的地位

，甚而大師中的大師。



波蘭人「Ｃｚｅｌａｗ Ｓｌａｎｉａ」（１９２１－２００５）專注雕刻郵票，作品一千

之數有多，於２０００年為瑞典皇家，雕刻十七世紀的名畫「Ｇｒｅａｔ Ｄｅｅｄｓ ｂｙ

Ｓｗｅｄｉｓｈ Ｋｉｎｇｓ」之郵票，此乃他第１０００只郵票，因而得到健力士紀錄大全的

確認。１９４５年學習美術，在波蘭的「Ｋｒａｋｏｗ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｆｉｎｅ

Ａｒｔｓ」進修。仍是學生，他在二戰後的波蘭郵政學習鋼板雕刻，１９５１年３月２４日他已

有作品成為自己首個發行發售的波蘭郵票。二次大戰期間，年青的Ｓｌａｎｉａ已為同胞印制「

假鈔」及假文件，方便他們逃亡之用。１９５６年，他潛離共產統治下的波蘭，在瑞典入藉。１

９５９年，他獲聘為瑞典郵政的雕刻家，更全面更專業地面向世界各國郵品的發行。瑞典以外

，他為２８國家雕刻郵票，其中包括泰國、中國、香港及新加坡。



郵票雖「細小」，但它的內容可以特別豐富且可視為珍貴的藝術品，罕有郵票，價值連城。

筆者以為，雕刻板的郵票其藝術內容更高，更有收藏的價值。Ｃ﹒Ｓｌａｎｉａ乃雕刻天才且終

其一生投入雕刻及相關郵票的製作，因而成為大師中的大師。１９７２年，他成為瑞典皇家專用

的雕刻師，可見他不只有「一技傍身」，更把他的天份昇華，雕刻加藝術，在「細小」的郵票「

空間」與紙鈔，成功發揮他無限的創意與技能。



他的作品甚多，不只局限於郵票，紙鈔及不少藝術作品都有他的踪影。他本是波蘭人！教宗

約翰保祿二世亦是波蘭人。二次大戰，波蘭人被德俄兩國之軍人╱政治家進行接近清洗的無人性

行動。１９４４年，華沙起義，俄人無加阻止，讓納粹德軍在華沙市殺死極多起義的波蘭人，而

華沙亦全被破壞。



Ｃ﹒Ｓｌａｎｉａ對教宗及祖國相關的郵票有甚多的貢獻。事實上，他的畢業作品

「Ｇｒｕｎｗａｌｄ」大戰是「Ｊａｍ Ｍａｔｅｊｋｏ」（１８３８－１８９３）油畫。１９

９２年後，波蘭及不少前蘇俄加盟共和國再次獨立，又或可全面自主內政。Ｃ﹒Ｓｌａｎｉａ不

只為「新」波蘭雕刻郵票，他也參與不少跨國的聯合郵票發行。例如波羅的海三國：愛沙尼亞、

立陶宛及拉脫維亞，與俄國血戰但不敵之下，最終成為俄國的加盟國。地理上，三國都在波蘭的

「上方」（北方），而波羅的海三國及波蘭都與俄國有聯接，地理上、文化上、經濟上，四國與

俄國，甚而北方四國，例如芬蘭及瑞典都可視為一「經濟圈」。今時今日，波羅的海三國與歐洲

連在一起，亦是歐盟的成員國。歷史上，三國與俄國有很深的關聯，即使今天，不少資金都來自

俄國。愛沙尼亞科技高，亦不乏芬蘭人居住。拉脫維亞、立陶宛很久前已是大國，但時移勢易，

今天立陶苑已不是「大國」，但三國面向波羅的海，甚而與中國的「一帶一路」也有很大程度的

聯繫。



候鳥之遷徒，成為連繫北方四國與波羅的海三國的主題郵票之一。１９９２年瑞典及波羅的

海三國一起發行郵票，以候鳥及鳥類同一主題，反映兩大地區的關係。細小的郵票，不只有藝術

價值，亦可縮映地理上、文化上多國的關聯。



許再過廿年、卅年，郵票不再存在、也許不用再寄「信」，郵票由電子支付全面取代也不足為奇

。但郵票面世（英國的黑便士）至今差不多２００年，成為人類歷史的一部分，而郵票的存在，

不只寄信，亦一度成為金融的一部分，亦代表不少國家自身的文化甚而國力。波蘭人一戰╱二戰

面對很多苦難，出色的波蘭人甚多，尼里夫人便是活生生的例子，而音樂家蕭邦是家傳戶曉的大

師。當然，也有數學家Ｂｅｎｏｉｔ Ｂ﹒Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ等。Ｃ﹒Ｓｌａｎｉａ有天賦

，在戰亂中也以此為生及幫助同胞逃命。雕刻成為他終生事業：用放大鏡，在方寸之中游走自己

的人生！不只自得其樂，更為集郵者，藝術愛好者提供生命泉源。身在瑞典，卻心在祖國波蘭，

更難得也。



美國郵政因為美憲法的要求，必須提供全國所有國民全面的郵政服務，不計成本損失甚大，

運作困難也要經營下去。聘用六十多萬員工，面對日多的虧損也要撥款運作。全球大中小國的郵

政都面對經營困難，而Ｃ﹒Ｓｌａｎｉａ的作品那怕有否郵票存在？將會成為重要的郵政歷史，

甚而人類文明歷史的一部分。可見「一技傍身」、善用天賦：一樣可出人頭地，甚而有重大作為

。《資深市場人士 黃溢華》

