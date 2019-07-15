【移交逃犯】絕食人士將步行到禮賓府，要求林鄭月娥與市民對話

《經濟通通訊社１５日專訊》一批正在參與絕食行動的反修例人士，計劃於今日傍晚步行到

禮賓府，要求特首林鄭月娥與市民對話。

７３歲的陳基裘（陳伯）自７月３日傍晚開始絕食，已絕食超過２４０小時，他今早致電電

台節目時表示，雖然身體有點虛弱，但仍能支撐，會參與前往禮實府的行動。他希望爭取特首回

應示威者的５大訴求，亦批評政府過去一直推卸責任。他昨晚亦有前往沙田新城市廣場，指自己

願意站在前線，寧願犧牲也不想有市民出事。（ｃｗ）（ｚｚ）

