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即市新聞

15/07/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》完善行人天橋系統，荃灣西零售氣氛更盛

　　《地產人眼》上星期筆者在本欄中提到，現在九龍灣商廈造價普遍低水，某程度是因為行人
配套不足所致，若能加強行人道路系統的連接，便能釋放出區內商廈的價值，至於透過完善的天
橋系統，大大提升了區內零售氣氛的成功例子，則非荃灣區莫屬。
　
　　荃灣區近年被喻為「天橋之城」，只因其四通八達的行人天橋陣，把荃灣市中心和荃灣西一
帶的主要商廈、屋苑、政府建築及一眾大型商場，統統連繫起來，人們幾乎不用踏足地面，就能
遊走整個荃灣商貿零售區，而隨著荃灣西大型屋苑入伙及新商場落成，料荃灣西的零售氣氛定必
更上層樓。
　
　　荃灣西新落成商場包括海之戀基座商場ＯＰＭＡＬＬ，涉及約４３萬方呎商場樓面，據報道
，近月已有不少知名大型零售商店及品牌食肆陸續進駐；至於翻新後的如心廣場，總樓面面積約
３０萬平方呎，除有天橋連接全﹒城滙商場外，商場內亦有４條行人天橋通道，連接荃灣西站、
荃灣運輸大樓、荃新天地１、２期商場、楊屋道市政大樓及珀麗灣渡輪碼頭等，在完善的交通及
行人通道配套下，相信新商場未來將成為消費新熱點，吸引更多元的顧客群前來消費。
　
　　龐大的天橋網絡把荃灣區各商場連接起來，可說是便利非常，然而亦因為行人天橋起分流疏
導作用，荃灣街上的人流無可避免會受到影響，對街舖生意構成壓力；不過隨著港珠澳大橋的落
成啟用，由荃灣區往返澳門及珠海等地只需約１小時左右，不少國內訪港旅客，都選擇於荃灣區
購物消費，相信龐大的新增消費群，足可抵消行人天橋對荃灣區街舖的負面影響。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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